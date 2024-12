Inteligentny Zamek i Klucze – antywłamaniowy zestaw smart home wkracza do Polski. Nowa technologia w tradycyjnym wydaniu

Francuska firma Netatmo ogłosiła dostępność w Polsce jednego ze swoich produktów, który zalicza się do kategorii inteligentnego domu i w zamyśle ma dbać o nasze bezpieczeństwo. Pierwsze wzmianki o Inteligentnym Zamku i Kluczach ukazały się jeszcze w 2020 roku, więc minęło już trochę czasu, zanim na naszym rynku pojawiło się to rozwiązanie. Omawiany produkt zmienia nieco podejście do tak podstawowych rzeczy, jak zabezpieczenia do naszych drzwi.

Jeszcze w czerwcu 2024 roku do sprzedaży w Polsce wkroczy produkt od marki Netatmo, a mianowicie tytułowy Inteligentny Zamek i Klucze. Dzięki niemu nasze drzwi zostaną zabezpieczone w dużo bardziej nowoczesny sposób, a całość jest zarazem wygodniejsza od klasycznych rozwiązań.

Główną częścią omawianego zestawu z segmentu smart home jest antywłamaniowy zamek, który wykorzystuje dostępną technologię. Konstrukcja została wykonana ze stali nierdzewnej i jest odporna na różne mechaniczne uszkodzenia, takie jak "przewiercenie, wyrwanie, przecięcie czy wybicie", a przy okazji zamek zabezpieczono przed otwarciem go innym sposobem (np. wytrychem) — do jego odblokowania trzeba się posłużyć jednym z kluczy (wymagane jest włożenie go do zamka i fizyczne przekręcenie), które wyposażono w moduł NFC. Rozwiązanie jest całkiem wygodne, albowiem współpracuje z dedykowaną aplikacją. To dzięki niej można określić, jaki klucz może otworzyć dany zamek. Pojedynczy klucz można przypisać nawet do 80 zamków. W dowolnym momencie możemy dezaktywować każdy klucz, więc w przypadku kradzieży lub jego zgubienia nie trzeba się obawiać o potencjalne włamanie do domu.

Otwarcie zamka jest również możliwe poprzez szyfrowaną transmisję Bluetooth, więc będziemy w stanie skorzystać w tym celu z naszego smartfona. Przydatna może się okazać funkcja udostępniania wirtualnego klucza w aplikacji dla gości — dzięki temu będą oni mogli dostać się do domu przy pomocy swoich urządzeń mobilnych. Samego zamka nie można podłączyć do internetu, co dodatkowo zwiększa jego bezpieczeństwo. Całość możemy w łatwy sposób zainstalować, albowiem wymagana jest tak naprawdę wymiana jednej śrubki. Produkt jest kompatybilny z drzwiami (do 10 cm grubości), które korzystają z europejskich wkładek, a dodatkowo ma regulowaną długość (w pakiecie elementy przedłużające 35 i 40 mm, choć można dokupić 45 i 50 mm). Baterie mają wystarczyć na przynajmniej rok użytkowania, a awaryjne ładowanie zamka wykonamy przy pomocy portu micro USB — tutaj więc mamy spory minus. Znalazło się także wsparcie dla Apple Home. W zestawie znajdziemy trzy klucze, zamek, kartę własności, baterie i wspomniane elementy przedłużające. Koszt to 1629,99 zł, a premiera odbędzie się 21 czerwca 2024 roku. Klucze, jak również inne elementy, możemy dokupić osobno.

Inteligentny Zamek i Klucze: 1629,99 zł

3 Inteligentne Klucze: 449,99 zł

1 Inteligentny Klucz: 179,99 zł

Zestaw Przedłużający 45 mm: 139,99 zł

Zestaw Przedłużający 50 mm: 139,99 zł

Źródło: Netatmo