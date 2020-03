Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych. Jakie są alternatywy?

Rusza akcja #ZakazMentoli. To projekt Forum Konsumentów mający na celu uświadomienie palącym Polakom, że od 20 maja 2020 z rynku zostaną wycofane papierosy mentolowe i z kapsułką. Jak Polacy oceniają zakaz sprzedaży? Okazuje się, ze że świadomość nadchodzących zmian na rynku jest stosunkowo niska: około 2/3 ogółu Polaków oraz połowa palaczy nie jest ich świadoma. Co istotne, zmiany związane z wejściem w życie dyrektywy unijnej wycofującej z rynku papierosy mentolowe i z kapsułką dotyczą dużej grupy ankietowanych palaczy (42%). Polacy nie wierzą w skuteczność zakazu w walce z nałogiem. 81% osób jest zdania, że wprowadzenie w życie dyrektywy nie spowoduje zmniejszenia liczby palaczy. Zgadzają się ze stwierdzeniem, że znajdą oni inne sposoby, aby „obejść” zakaz, choćby poprzez zakup tych produktów np. na tzw. czarnym rynku.

Niebawem papierosy mentolowe (również z kapsułką) znikną ze sklepowych półek w całej Unii Europejskiej. Nowe przepisy nie dotyczą jednak e-papierosów, a także podgrzewaczy tytoniu. Po wejściu w życie przepisów, jedynym legalnym produktem tytoniowym o aromacie mentolowym będą wkłady do podgrzewaczy.

Większość Polaków uważa także, że palacze powinni mieć prawo, aby samodzielnie decydować, jakie papierosy chcą palić. Zdecydowana większość użytkowników papierosów mentolowych oraz z kapsułką nie planuje rzucić palenia. Niemal 90% palaczy nie zamierza zrezygnować z nałogu po wejściu w życie unijnej dyrektywy. Około 50% obecnych konsumentów produktów mentolowych deklaruje, że będzie palić zwykłe papierosy, 16% przejdzie na produkty alternatywne (np. e-papierosy i podgrzewacze tytoniu jak IQOS). Natomiast prawie 20% wprost przyznaje, że zamierza szukać tych produktów na czarnym rynku.

Naszym zdaniem polityka zakazów nie zawsze jest skuteczną taktyką w walce z paleniem papierosów. Jak wynika z badania zdecydowana większość palaczy, pomimo nadchodzącego zakazu, nie zamierza zrezygnować z nałogu. Niezwykle niepokojący jest fakt, iż jedynie 16% osób rozważa przejście na legalne produkty alternatywne, takie jak e-papierosy czy podgrzewacze tytoniu (pierwszym produktem typu podgrzewacz dostępnym w Polsce był podgrzewcz IQOS), podczas gdy prawie 20% palaczy deklaruje chęć ich zakupu z nielegalnych i niebezpiecznych źródeł. Będziemy monitorować efekty tej zmiany prawne - mówi Agnieszka Plencler, prezes Forum Konsumentów.

Pod adresem zakazmentoli.pl znajdują się najistotniejsze informacje na temat zmiany prawa i konsekwencji dla palaczy. Ze zdrowotnego punktu widzenia najlepszym rozwiązaniem w tej sytuacji jest rzucenie palenia. Jednak jak wynika z badania, zdecydowana większość palaczy nie bierze tego pod uwagę. Strona przestrzega przed kupowaniem papierosów mentolowych z tzw. szarej strefy, co stanowi duże ryzyko związane z brakiem zachowania odpowiednich standardów i wątpliwą jakością produktów. Wskazuje także dostępne alternatywy w przypadku braku chęci lub możliwości rzucenia nałogu.

Na rynku dostępne są dwa rodzaje produktów alternatywnych dla papierosów: e-papierosy oraz podgrzewacze tytoniu. W przypadku e-papierosów, aerozol powstaje poprzez podgrzanie specjalnego płynu (liquidu). Po zgłoszeniu przypadków uszkodzeń płuc związanych z używaniem e-papierosów w Stanach Zjednoczonych w 2019 roku, śledztwo w tej sprawie prowadziła Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) oraz Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (CDC). Z ustaleń śledztwa wynika, że przeważająca większość przypadków (78%) wynikało z używania produktów zawierających tetrahydrokannabinol (THC), którą użytkownicy samodzielnie dodawali do płynów.

W przypadku podgrzewaczy tytoniu, aerozol z nikotyną powstaje poprzez podgrzanie wkładów zawierających prawdziwy tytoń do temperatury nie wyższej niż 350 stopni Celsjusza. W przypadku IQOS, aerozol zawiera znacznie niższe poziomy szkodliwych i potencjalnie szkodliwych substancji w porównaniu do dymu papierosowego. Potwierdzają to liczne badania przeprowadzone nie tylko przez producenta, ale także niezależne ośrodki naukowo-badawcze.

Źródło: IQOS, zakaz mentoli