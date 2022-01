Huawei P50 Pocket: polska premiera składanego smartfona, który rzuca wyzwanie Samsungowi Galaxy Z Flip3

Rynek składanych smartfonów wprost kwitnie. Rzeczone urządzenia można jednak podzielić na dwie niezależne kategorie. Do pierwszej zaliczają się urządzenia, które po rozłożeniu przypominają tablet, np. seria Samsung Galaxy Fold. Druga grupa to tak zwane telefony z klapką, które możemy złożyć do niewielkich rozmiarów i wygodnie transportować w kieszeni. Tutaj w grę wchodzą serie Samsung Galaxy Z Flip oraz Motorola razr. Niedawno do wspomnianej grupy dołączył również Huawei P50 Pocket, natomiast grudniowa premiera dotyczyła rynku chińskiego. Teraz urządzenie debiutuje w Polsce. Czy ma szanse podbić serca klientów w Kraju nad Wisłą? Przeszkodą może okazać się temat drażliwy dla producenta, czyli brak wsparcia dla usług Google.

Polska premiera Huawei P50 Pocket. Składany smartfon z dodatkowym ekranem na froncie w założeniu będzie rywalizować z Samsungiem Galaxy Z Flip3 oraz Motorolą razr 5G.

Nie mogę nie wspomnieć o podobieństwie Huawei P50 Pocket do Samsunga Galaxy Z Flip3. Urządzenia, a przynajmniej ich korpusy oraz ekrany wyglądają niemal identycznie. Czuć tu wyraźną inspirację koreańską myślą techniczną, ale z drugiej strony, czy każdorazowo trzeba „wymyślać koło na nowo”? Odpowiem – nie. Urządzenie prezentuje się atrakcyjnie dla oka, ale największe wrażenie robią jego plecki. Znajdziemy na nich nie tylko okrągły moduł fotograficzny kryjący bogaty zestaw aparatów. Na tylnym panelu umieszczono ponadto dodatkowy 1,04-calowy ekran OLED, na którym prezentowane są informacje takie jak: połączenia przychodzące, stoper, aparat, godzina czy budzik.

Huawei P50 Pocket pracuje pod kontrolą systemu Android 11 z autorską nakładką producenta EMUI 12. Jak można się domyśleć, urządzenie nie wspiera usług Google, a co za tym idzie, w Polsce nie może ono rozwinąć pełni skrzydeł. Trzeba brać jednak pod uwagę to, że niektórzy użytkownicy nie muszą, a nawet nie chcą korzystać z Gmaila, Map Google czy YouTube’a. Pytanie, czy będą w stanie zapłacić za częściowo ograniczony produkt stosunkowo wysoką cenę? Jeśli weźmiemy pod uwagę solidna specyfikację techniczną oraz subiektywnie atrakcyjne wzornictwo, odpowiedź może okazać się twierdząca. Przejdźmy do liczb opisujących cechy urządzenia.

Składany smartfon Huawei P50 Pocket został wyposażony w dwa ekrany: 6,9-calowy OLED FHD+ (2790 x 1188 pix) 120 Hz oraz dodatkowy 1,04-calowy OLED (340 x 340 pix) umieszczony tuż przy aparacie na pleckach. Za wydajność odpowiada 8-rdzeniowy SoC Qualcomm Snapdragon 888 4G, 8 lub 12 GB RAM oraz 256 lub 512 GB pamięci na dane. Główny moduł fotograficzny składa się z 40 MP szerokiego kąta, 13 MP ultraszerokiego kąta oraz dodatkowego modułu 32 MP. Za selfie odpowiada jednostka z matrycą o rozdzielczości 10,7 MP. Sprzęt nagrywa wideo o maksymalnej rozdzielczości 4K przy 30 FPS. Baterię o pojemności 4000 mAh naładujemy przewodowo mocą 40 W. Cena smartfona wynosi 6499 zł, natomiast można zakupić go w systemie przedsprzedaży (od 26 stycznia do 8 lutego) w kwocie 5999 zł wraz ze słuchawkami FreeBuds Lipstick za 1 zł.

Huawei P50 Pocket Samsung Galaxy Z Flip3 Ekran główny 6,9-calowy OLED

2790 x 1188 pix

120 Hz 6,7-calowy AMOLED 2X,

2636 x 1080 px

120 Hz Ekran dodatkowy (mniejszy) 1,07-calowy OLED

340 x 340 pix 1,9-calowy AMOLED

512 x 260 px

60 Hz Procesor Snapdragon 855 4G Snapdragon 888 Pamięć RAM 8 8 GB Pamięć na dane 256 128 lub 256 GB Aparat przedni 10,7 MP f/2.2 10 MP f/2.4 Aparat tylny 40 MP f/1.8

13 MP f/2.2

32 MP f/1.8 12 MP f/2.2

12 MP f/1.8 Bateria 4000 mAh

40 W 3300 mAh

15 W Wymiary i waga 170 x 75,5 x 7,2 mm / 87,3 x 75,5 x 15,2 mm

190 g 166 x 72 x 7 mm / 86 x 72 x 17 mm

183 g Wersje kolorystyczne Biel, złoto Lawenda, bez, zielony, czarny Ceny premierowe 8 + 256 GB – 6499 zł 8 + 128 GB – 4799 zł

8 + 256 GB – 4999 zł

Źródło: Huawei