Greckie służby oskarżone o szpiegowanie oprogramowaniem Predator. Była kierowniczka Mety skierowała sprawę do sądu

W ubiegłym roku greckie władze zostały oskarżone o wykorzystywanie oprogramowania szpiegującego o nazwie Predator. Służby wywiadowcze nie ograniczyły się wyłącznie do lokalnych dziennikarzy czy polityków. Na liście podsłuchiwanych osób znalazła się także Artemis Seaford, była kierowniczka ds. bezpieczeństwa Mety. Jak informuje New York Times, poszkodowana skierowała sprawę do sądu, co obliguje prokuraturę do wszczęcia dochodzenia.

Eksperci Citizen Lab ustalili, że Artemis Seaford padła ofiarą szpiegującego oprogramowania Predator. Do ataku doszło za pośrednictwem adresu internetowego przesłanego w wiadomości SMS.

Artemis Seaford od 2020 do 2022 roku kierowała w Mecie zespołem ds. bezpieczeństwa. W tym okresie przez pewien czas mieszkała na terenie Grecji, zajmując się kwestiami cyberbezpieczeństwa oraz utrzymywaniem kontaktów zarówno z greckimi, jak i europejskimi przedstawicielami administracji. W listopadzie 2022 r. Seaford znalazła swoje nazwisko na liście osób będących celem ataków szpiegowskich, a następnie przekazała smartfon zespołowi Citizen Lab. Eksperci ustalili, że urządzenie zostało zainfekowane przy pomocy oprogramowania Predator. Sprawcy mieli dostęp do danych przez co najmniej dwa miesiące.

Poszkodowana, korzystając z podwójnego obywatelstwa, we wrześniu 2021 r. zapisała się na przyjęcie drugiej dawki szczepionki przeciwko COVID-19 na oficjalnej platformie uruchomionej przez grecki rząd. Oprócz standardowego SMS z datą wizyty, po kilku godzinach otrzymała kolejną wiadomość zawierającą link, za pomocą którego miała ostatecznie potwierdzić rejestrację. Po jego otwarciu smartfon został zainfekowany oprogramowaniem szpiegującym. Autorzy ekspertyzy wskazują, że osoby odpowiedzialne za atak musiały mieć dostęp do wysłanych wcześniej autentycznych komunikatów. Data i godzina były poprawne, a adres internetowy naśladował prawdziwą stronę poświęconą szczepieniom.

1/ The evidence suggests that my hacking with Predator was based on private information most likely obtained through state intelligence wiretapping. https://t.co/RAq0ydlFr1 — Artemis Seaford (@ArtemisSeaford) March 20, 2023

W ubiegły piątek Seaford złożyła w ateńskim pozew przeciwko osobom odpowiedzialnym za przeprowadzenie ataku, co umożliwia prokuraturze wszczęcie śledztwa. Poprosiła również urząd ochrony prywatności o ustalenie, czy to greckie służby wywiadowcze (EYP) założyły podsłuch na jej telefonie. "Mam nadzieję, że ta sytuacja zachęci inne ofiary szpiegującego oprogramowania do publicznych wypowiedzi. Jest nas znacznie więcej, a nasze historie nie mogą być ignorowane. Instytucje państwowe i unijne powinny nas chronić" - dodała na Twitterze.

Źródło: New York Times