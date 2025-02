Gorące okazje na letni upgrade. W x-komie komponenty komputerowe kupisz do 50% taniej. Ciesz się z Cashback do 500 zł

Lato w pełni, a więc okazje w x-komie są naprawdę gorące. Wśród wielu z nich znajdziesz m.in. promocje na komponenty, gdzie ceny zostały obniżone nawet o 50%. Oprócz tego kupując teraz wybrane produkty Lenovo, możesz skorzystać z promocji Cashback i oszczędzić, aż do 500 zł. To oczywiście nie wszystko. Czekają obniżki na telewizory Philips, bony na kolejne zakupy w sklepie x-kom czy Silver Monkey Tag - praktyczny lokalizator Twoich najcenniejszych rzeczy. Sprawdź, jakie jeszcze okazje czekają na Ciebie w x-komie.

Lato w pełni, a więc okazje w x-komie są naprawdę gorące. Czekają na Ciebie promocje na komponenty komputerowe do -50%. Nie zabraknie produktów Lenovo ze zwrotem Cashback do 500 zł. Obniżek na telewizory Philips czy bonów zakupowych za opinię produktów Dell. Poznaj promocję w x-kom.

Jeśli planujesz udoskonalić swój komputer, teraz jest najlepsza okazja, by to zrobić. Właśnie w x-komie ruszyła promocja na komponenty, gdzie rabaty sięgają nawet 50%. W ofercie znalazły się m.in.: karty graficzne, pamięci RAM, pojemne dyski SSD, czy wydajne systemy chłodzenia. Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: komponenty i dokończyć składanie zamówienia. Promocja obowiązuje do 16 lipca 2023 roku lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Wybrane produkty mają limit sztuk, które możesz kupić, w koszyku otrzymasz informację o maksymalnej liczbie sztuk.

Przecena: 799 zł → 649 zł

Przecena: 449 zł → 249 zł

Przecena: 689 zł → 629 zł

Przecena: 1439 zł → 1379 zł

Przecena: 549 zł → 489 zł

Kup sprzęt Lenovo i otrzymaj zwrot do 500 zł

Jeśli myślisz nad zakupem nowego laptopa lub tabletu, to mamy dla Ciebie propozycję. Tylko do 13.08.2023 r., kupując wybrane produkty Lenovo, możesz skorzystać z promocji Cashback i oszczędzić aż do 500 zł. Więcej szczegółów oraz regulamin znajdziesz na stronie promocji. Oto kilka produktów objętych promocją wraz z wysokością cashbacku dla poszczególnych modeli:

Cashback: 1999 zł + 300 zł zwrotu (po cashbacku 1699 zł)

Cashback: 3999 zł + 300 zł zwrotu (po cashbacku 3699 zł)

Cashback: 2999 zł + 500 zł zwrotu (po cashbacku 2499 zł)

Cashback: 3299 zł + 500 zł zwrotu (po cashbacku 2799 zł)

Telewizory Philips taniej o 200 zł

Rozpoczynasz wakacje i w końcu masz okazje nadrobić odcinki ulubionego serialu, ale obraz na Twoim telewizorze pozostawia wiele do życzenia? Skorzystaj z okazji w x-komie i wymień swój wysłużony sprzęt na któryś z modeli telewizorów Philips. To dobry moment, bo teraz kupisz je o 200 zł taniej. Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: Philips-200 i dokończyć składanie zamówienia. Promocja obowiązuje do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Wybrane produkty mają limit sztuk, które możesz kupić, w koszyku otrzymasz informację o maksymalnej liczbie sztuk. Sprawdź wszystkie produkty dostępne w ofercie promocyjnej.

Przecena: 1549 zł → 1349 zl

Przecena: 1799 zł → 1599 zł

Przecena: 2399 zł → 2199 zł

Kup laptop lub komputer Dell i zyskaj bon za opinię

Kolejna promocja to świetna okazja, by kupić wymarzony sprzęt i dodatkowo zyskać pieniądze na następne zakupy w x-komie. Zasady tej akcji promocyjnej są bardzo proste:

1. zaloguj się na swoje konto, potwierdź wymagane zgody w ustawieniach swojego konta;

2. kup wybrany produkt, wystaw opinię (minimum 80 znaków), możesz dodać do niej zdjęcie. Nie zapomnij zacząć opinii od hasła #Promocja-Dell (pamiętaj, żeby być zalogowanym);

3. po 21 dniach od zakończenia promocji wyślemy do Ciebie bon na kolejne zakupy do x-komu. Promocja trwa od 5 do 31 lipca 2023 roku lub do wyczerpania puli kodów. Sprawdź regulamin akcji oraz wszystkie szczegóły i modele dostępne w promocji.

Poznaj Silver Monkey Tag – praktyczny lokalizator z certyfikatem Find My Apple

W codziennym pośpiechu łatwo zostawić gdzieś portfel, klucze czy torbę. Dzięki lokalizatorowi Silver Monkey Tag błyskawicznie znajdziesz zgubę. Silver Monkey Tag to nowość w porfolio tej marki. Ten niewielki lokalizator w formie breloka pozwala na znalezienie przedmiotu w oddalonym miejscu, np. w sklepie lub parku. Wystarczy sparować go z iPhonem, iPadem lub Makiem i przypiąć do kluczy, portfela lub… obroży pupila. Tag pozwala na pracę nawet do 12 miesięcy, a zasila go niewielka bateria CR2023. Dzięki temu w każdym momencie sprawdzisz lokalizację swoich przedmiotów na mapie. Poznaj lokalizator Silver Monkey Tag w x-kom.pl

Źródło: x-kom