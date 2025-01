Google Pixel 9 - wiemy niemal wszystko o smartfonach z nowej serii. Producent zaprezentował design wybranych modeli

Większość producentów smartfonów zaprezentowała już swoje flagowe propozycje na ten rok, ale nie oznacza to, że w najbliższych miesiącach będzie nudno. Jak wiemy, Google szykuje się do prezentacji modeli z serii Pixel 9. Choć początkowo sądziliśmy, że ich pokaz odbędzie się dopiero jesienią, gigant już teraz podgrzewa atmosferę i potwierdza design nadchodzących model. Przy okazji poznaliśmy specyfikację aparatów fotograficznych. Zdecydowanie jest na co czekać!

Nowe Pixele prezentują się dokładnie tak, jak na dotychczasowych przeciekach. Pozostaje nam zatem już tylko czekać do 13 sierpnia.

Jak wiadomo, premiera wyczekiwanych smartfonów od Google odbędzie się już 13 sierpnia. Tego dnia oficjalnie poznamy cztery modele: podstawowego Pixela 9, bardziej zaawansowanego Pixela 9 Pro, nieco większego Pixela 9 Pro XL oraz składanego Pixela 9 Pro Fold. Nie czekając do dnia debiutu, producent już teraz postanowił potwierdzić wygląd dwóch najciekawiej zapowiadających się smartfonów, czyli Pixela 9 Pro i wariantu Pro Fold. Można je podziwiać np. oficjalnej stronie Google lub na poniżej zamieszczonych materiałach wideo. Cóż, zaskoczeń nie ma - urządzenia prezentują się dokładnie tak, jak na dotychczasowych przeciekach.

Oczywiście można się spodziewać, że podczas premiery nie zabraknie opisu nowych funkcji AI, ale co konkretnie zaoferują nowe smartfony? Rzecz jasna możemy spodziewać się jasnych ekranów OLED 120 Hz czy odświeżonego układu Tensor G4. Poza tym nowe Pixele na pewno będą w stanie zaoferować świetne zdjęcia. Zadbać mają o to nowe aparaty. Podstawowy Google Pixel 9 na tle poprzednika ma wyróżniać się nowym aparatem ultraszerokokątnym Sony IMX858 50 MP. Oba warianty Pro mają cechować się potrójnym zestawem 50 + 50 + 50 MP, natomiast składany Pixel 9 Pro Fold ma otrzymać aparaty 48 + 12 + 10,5 MP. Szczegóły znajdziecie na poniższej grafice. Warto dodać jeszcze, że tym razem wszystkie nowe Pixele mają zaoferować nagrywanie wideo w rozdzielczości 8K.

Źródło: Google, GSMarena, Android Authority