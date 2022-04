Gamingowe prezenty od MSI na komunię 2022 - Klawiatury, myszki słuchawki i inne przydatne gadżety

Pierwsza Komunia Święta jest w naszej tradycji nierozerwalnie związania z wręczaniem prezentów. Niegdyś prawdziwymi hitami były rowery, konsole Pegasus, złote łańcuszki czy nieśmiertelna koperta wypchana najważniejszymi polskimi władcami. Potem wkroczyła elektronika, a ponieważ rynek produktów związanych z cyfrową rozrywką znacznie się w ostatnich latach rozszerzył, wybór również jest większy. Jeśli szukacie mniejszego prezentu na komunię - klawiatury, myszki, słuchawek lub mikrofonu - to wszystko i jeszcze więcej znajdziecie w ofercie MSI. Gamingowe gadżety to jednak nie tylko rozrywka, ale pomogą również w nauce przed komputerem i poprawią komfort konsumowania cyfrowych treści.

Prezent na komunię 2022 - Myszka MSI Clutch GM20 Elite

MSI Clutch GM20 Elite to myszka komputerowa o świetnych parametrach i odjazdowym wyglądzie. Optyczny sensor PixArt PAW-3309 zapewnia wysoką precyzję oraz szybkość działania do 6400 DPI, natomiast przełączniki produkcji OMRON ponadprzeciętną wytrzymałość 20 milionów kliknięć. Ergonomiczna konstrukcja dedykowana jest osobom praworęcznym, a wagę można wyregulować za pomocą dodatkowych ciężarków chowanych w korpusie. Łącznie MSI Clutch GM20 Elite posiada cztery przyciski, rolkę do przewijania i klawisz zmiany DPI. Oczywiście, nie zabrakło także regulowanego podświetlenia RGB Mystic Light z dziesięcioma różnymi efektami, którym można zarządzać bez potrzeby instalowania aplikacji. Taka gamingowa myszka, to strzał w dziesiątkę na komunijny prezent, najlepiej w zestawie z podkładką MSI Agility GD70...

Prezent na komunię 2022 - Podkładka pod mysz MSI Agility GD70

Nawet najlepsza myszka potrzebuje solidnej podstawy do działania, dlatego warto gryzoniowi zapewnić odpowiedni start... Chodzi oczywiście o dobrą podkładkę! MSI Agility GD70 wykonano z jedwabnej tkaniny pokrywającej górną powierzchnię, zapewniającą gładkie prowadzenie myszki dzięki niskiemu współczynnikowi tarcia. Specjalna faktura krawędzi z 28 szwami na każdy cal zapewnia z kolei wygodne ułożenie dłoni, szczególnie podczas długich rozgrywek. Spód wykonany antypoślizgowego gumowego materiału zapewnia natomiast stabilność. Duże rozmiary (90 x 40 cm) pozwalają na swobodne rozmieszczenie sprzętu do gier - również klawiatury i innych gadżetów, więc MSI Agility GD70 stanowi świetne uzupełnieni każdego gamingowego stanowiska.

Prezent na komunię 2022 - Klawiatura MSI Vigor GK50 TKL

MSI Vigor GK50 TKL to gamingowa klawiatura wykonana w formacie TKL, której wierzchnią część wykonano z eleganckiego szczotkowanego aluminium. Dzięki mechanicznym niskoprofilowym przełącznikom Kailh Low Profile White, udało się również obniżyć wysokość urządzenia przy zachowaniu wysokiej precyzji oraz żywotności klawiszy (50 milionów kliknięć). MSI Vigor GK50 TKL jest smukła, kompaktowa, łatwa w transporcie i posiada odpinany przewód USB-C. Zestaw obejmuje też futerał podróżny. Ergonomiczny kształt nakładek poprawia komfort użytkowania, a regulowane nóżki pozwalają zmieniać kąt nachylenia. Klawiatura obsługuje także funkcję 6+N-KEY Rollover, programowanie klawiszy i Makro. Wisienką na torcie jest efektowne podświetlenie RGB MSI Mystic Light oferujące bogaty zestaw efektów plus możliwość zapisania do trzech profili w pamięci urządzenia. Więc.. Alleluja i do przodu!

Prezent na komunię 2022 - Mikrofon MSI Immerse GV60

Halo? Czy wszyscy mnie słyszą? Jeśli nagrywasz podcasty, wywiady, streamujesz albo po prostu potrzebujesz wysokiej jakości dźwięku, to wybierz mikrofon MSI Immerse GV60. Dzięki niemu zarejestrujesz bezstratne próbki 24bit/96kHz, wykorzystując monitorowanie w czasie rzeczywistym. Czułość mikrofonu wynosi 36 dB, natomiast pasmo przenoszenia 20 - 20 000 Hz. Urządzenie obsługuje też cztery wzorce zbierania sygnałów - stereo, wielokierunkowy, kardioidalny i dwukierunkowy. Jest to zatem bardzo uniwersalny mikrofon. Całość wygląda bardzo szykownie dzięki aluminiowemu wykończeniu, pozwalając na regulowanie parametrów za pomocą przycisków umieszczonych na korpusie. Konstrukcja MSI Immerse GV60 z gwintem 5/8" i 3-metrowym kablem USB sprawia, że umieszczenie mikrofonu na dodatkowym wysięgniku jest dziecinnie proste. W zestawie jest również filtr pop (siatka służąca do wyeliminowania dźwięków poruszającego się powietrza).

Prezent na komunie 2022 - Słuchawki MSI Immerse GH50

Dobre słuchawki do grania są równie ważne jak myszka czy klawiatura. MSI Immerse GH50 spełniają wszystkie kryteria od strony brzmienia, jak również solidności wykonania. Zastosowano tutaj dwa 40-milimetrowe głośniki neodymowe z obsługą wirtualnego dźwięku przestrzennego 7.1 oraz wibracyjnego, co zapewnia świetne wrażenia odsłuchowe. Stabilna metalowa konstrukcja, składany pałąk, wygodne nauszniki i odłączany mikrofon zapewniają komfort użytkowania oraz wytrzymałość. Zestaw obejmuje też pokrowiec. W elastyczny kabel wbudowano pilot sterowania umożliwiający regulację głośności, wyciszenie mikrofonu, włączenie systemu wibracyjnego oraz dźwięku przestrzennego. Z kolei podświetlenie RGB Mystic Light oferuje miliony barw i różnorodne efekty animacji, wyświetlane na nausznikach. MSI Immerse GH50 to słuchawki zapewniające świetne brzmienie i kapitalny wygląd. Idealne na prezent nie tylko z okazji komunii.

Prezent na komunie 2022 - Stojak na słuchawki MSI HS01

Znacie to denerwujące uczucie, kiedy kończąc granie nie wiecie gdzie odłożyć słuchawki? Niby mogłyby leżeć luzem, ale chyba lepiej jakby miały swoje miejsce... Właśnie tutaj przydaje się niewielki gadżet w postaci MSI HS01. Wykonany z metalu wieszak jest kompatybilny z większością dostępnych zestawów słuchawkowych, zapewniając im wygodne warunki do spoczynku i zarządzanie okablowaniem dzięki specjalnie wyprofilowanemu klipsowi. Stabilność konstrukcji zapewnia szeroka Antypoślizgowa podstawa. Wieszak MSI HS01 można również z powodzeniem wykorzystać jako podkładkę dla smartfona. Ot, mała rzecz, a cieszy.

Źródło: msi