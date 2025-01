Flow - nagradzana i nowatorska animacja wkrótce zawita w polskich kinach. Film przypomina ciepło przyjętą grę Stray

Choć na łamach PurePC skupiamy się głównie na elektronice użytkowej i szeroko pojętej technologii, to również śledzimy najnowsze premiery w świecie kina i seriali, m.in. stale wypuszczając zestawienia z serwisów VOD. Tym razem jednak spieszymy, aby przestawić wam łotewski film animowany "Flow" w reżyserii Gintsa Zilbalodisa – dzieło będące kandydatem do Oscara, zdobywcą wielu prestiżowych nagród i dowodem na to, że animacja wciąż potrafi zachwycać świeżością.

Przygodowa animacja Flow, zdobywca nagrody w Annecy, Europejskiej Nagrody Filmowej i polskiego wyróżnienia Młode Horyzonty, zawita na polskich ekranach kinowych już 24 stycznia 2025 roku. Za reżyserię i scenariusz odpowiada Gints Zilbalodis przy wsparciu ze strony Matīssa Kaža w zakresie historii i Léo Silly-Pélissiera w zakresie montażu. Za muzykę odpowiada Rihards Zalupe pod nadzorem reżysera. Dzieło opowiada historię kota, dotąd niepodzielnego władcy swego cichego królestwa, który nagle zostaje wyrwany z samotnego azylu przez nieubłaganą siłę natury. Wielka powódź pochłania znany świat, a stara, zniszczona łódź staje się jedynym schronieniem – nie tylko dla niego, ale i dla innych rozbitków: żywiołowego psa, refleksyjnego lemura, beztroskiej kapibary i niespokojnego ptaka.

Wśród mistycznych krajobrazów zalanych wodą dryfują razem, stopniowo ucząc się pokonywać dzielące ich różnice. Bohater kot, zazwyczaj kroczący własnymi ścieżkami, musi odnaleźć się wśród innych zwierząt, których charaktery i nawyki wydają się skrajnie różne od jego własnej natury. Ta podróż, pełna milczącej grozy i subtelnego piękna, staje się powolnym tańcem przemiany – próbą woli, wytrwałości oraz otwarcia się na drugiego, choć tak różnego od siebie. To seans zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci – o wspólnocie, pokonywaniu lęków i budowaniu relacji w obliczu nieznanego zagrożenia.

Światowa data premiery: 22 maja 2024 roku

22 maja 2024 roku W kinach od: 24 stycznia 2025 roku

24 stycznia 2025 roku Tytuł oryginalny: Straume

Straume Gatunek: Fantasy, Przygodowy, Familijny

Fantasy, Przygodowy, Familijny Kraj produkcji: Łotwa, Francja, Belgia

Łotwa, Francja, Belgia Ocena na portalu IMDb: 7,9 (17 tys. ocen)

7,9 (17 tys. ocen) Ocena na portalu Filmweb: 7,6 (1,3 tys. ocen)

7,6 (1,3 tys. ocen) Ocena na portalu Rotten Tomatoes: 97% / 99%

Źródło: So Films, PurePC