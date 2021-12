Empik GoBook: usługa Empik Go doczekała się dedykowanego czytnika ebooków. To odpowiedź na Amazon Kindle?

Elektronika, Muzyka, Prasa i Książki – od tych słów powstał skrót Empik, ale nie da się ukryć, że działalność spółki wykracza dziś poza podstawowy zakres. Dziś Empik jest przedsiębiorstwem handlowo-usługowym oferującym szereg rozwiązań, również w zakresie udostępniania dóbr cyfrowych. Jednym z młodszych wiekiem produktów wspomnianej firmy jest Empik Go, czyli platforma oferująca ponad 35 tysięcy ebooków, do których dostęp warunkowany jest miesięczną opłatą abonamentową. Z aplikacji Empik Go można korzystać na wybranych urządzeniach, natomiast przedsiębiorstwo nie oferowało własnego czytnika elektronicznych książek. To zmienia się wraz z debiutem modelu Empik GoBook przygotowanego we współpracy z PocketBook.

Korzystacie z usługi Empik Go oferującej dostęp do bogatej biblioteki elektronicznych książek? Od teraz usługodawca oferuje również czytnik Empik GoBook dedykowany użytkownikom platformy.

Choć Amazon oferuje dostęp do potężnej platformy zakupowej oraz usługowej, jednym z bardziej rozpoznawanych produktów giganta handlowego są czytniki z rodziny Kindle. Najwyraźniej Empik dostrzegł sens posiadania w portfolio własnego sprzętu przeznaczonego do konsumpcji książek elektronicznych, czego efektem jest rozszerzenie oferty o czytnik Empik GoBook. Urządzenie można zakupić w niemal 150 salonach stacjonarnych lub za pośrednictwem strony internetowej empik.com. Każdy użytkownik otrzyma na start kod na 60 dni darmowego korzystania z platformy Empik Go.

Sprzęt bazuje na sprawdzonym modelu PocketBook Touch Lux 5, który obsługuje aż 19 formatów plików. To wyklucza konieczność przeprowadzania konwersji. Empik GoBook oferuje 6-callowy ekran E-Ink Carta (1024 x 758 pikseli, 212 dpi), 512 MB wbudowanej pamięci na dane oraz 8 GB RAM. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby dołożyć tu kartę microSD do 32 GB. Komunikacja realizowana jest za pośrednictwem technologii bezprzewodowej WiFi. Za czas pracy urządzenia ważącego zaledwie 155 gramów odpowiada wbudowany akumulator o pojemności 1500 mAh.

Źródło: Empik