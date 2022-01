Ministerstwo Finansów udostępniło aplikację e-paragony. Użyteczne narzędzie debiutuje bez najistotniejszej funkcji

W repozytoriach Apple App Store oraz Google Play pojawiła się nowa aplikacja Ministerstwa Finansów. Usługa e-paragony to już kolejne po MojeIKP i mObywatel narzędzie rządowe dla obywateli, które w założeniach ma zapewnić cyfryzację przeróżnych aspektów życia Polaków. O ile obydwa rozwiązania to całkiem udane produkty, które zapewniają dostęp do recept, skierowań, punktów karnych czy dowodu osobistego, o tyle e-paragony zostały w moim mniemaniu udostępnione za wcześnie. Program, choć estetyczny i pozornie przemyślany, ma bowiem braki. Oczywiście jest to tylko „czasowa” niedogodność. Czy warto więc decydować się na instalację wczesnej wersji aplikacji już dziś? Odpowiadamy.

Doceniam prace nad rozwiązaniami wspierającymi cyfryzacje spraw obywatelskich. Również w aplikacji e-paragony pokładam spore nadzieje. Aktualnie przechowuję niezbędne paragony lub inne dowody zakupy w odpowiednich katalogach na Dysku Google. Programy firm trzecich nie są specjalnie wygodne i nie mogę się do nich przekonać. Pierwsze chwilę z usługą e-paragony pokazały, że możemy się polubić. Konfiguracja sprowadza się do podania kilku informacji oraz wyboru metody zabezpieczenia biometrycznego. Następnie otrzymujemy dostęp do funkcji dodawania paragonów, zgłaszania nieprawidłowości związanych z wydatkiem oraz modułu ze statystykami naszych wydatków. Brzmi interesująco, ale dwie kwestie nie dają mi spokoju.

Przede wszystkim na ten moment jedyną opcją wprowadzania paragonów jest ich ręczne skanowanie aparatem lub zaciąganie z galerii urządzenia. Docelowo każdy zakup na trafiać tu z automatu, przy czym nie jest do końca jasne, na jakim rozwiązaniu będzie to oparte. Taki brak skutecznie zniechęca do dalszego korzystania z programu na obecnym etapie jego rozwoju. Kolejna sprawa to prywatność. Każdy musi odpowiedzieć sobie na pytanie, czy aby na pewno ufa naszym rządzącym na tyle, aby decydować się udostępniać kolejne informacje, tym razem traktujące o naszych preferencjach zakupowych. Aplikację pobierzecie za darmo z Google Play oraz Apple App Store

