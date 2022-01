Dreamland – nowa gra AAA twórców Detroit: Become Human ma być humorystycznym powrotem do korzeni Quantic Dream

Być może pamiętacie demo technologiczne z PlayStation 4 pt. The Dark Sorcerer. Pojawiło się ono w 2013 roku jako produkcja mająca zaprezentować możliwości graficzne wspomnianej konsoli. Za projekt odpowiedziane było studio Quantic Dream, deweloper znany z takich gier jak Fahrenheit, Heavy Rain czy Beyond: Dwie Dusze. Najnowsze doniesienia ze świata gier sugerują, że kolejną grą rzeczonego studia będzie Dreamland, a więc humorystyczne fantasy, oparte właśnie na The Dark Sorcerer. Jeśli wierzyć przeciekom, Dreamland będzie nawet bardziej zaawansowanym tytułem, niż Star Wars: Eclipse.

Quantic Dream chwilę temu zaskoczyło nas zapowiedzią gry Star Wars: Eclipse, która ma odbiegać od wcześniejszych produkcji studia. Okazuje się jednak, że francuski deweloper nie zapomina o swoich korzeniach. Klasyczną interaktywną opowieść otrzymamy bowiem w kolejnej grze pt. Dreamland.

Studio Quantic Dream pracuje aktualnie nad trzema projektami. Między innymi nad zapowiedzianym podczas The Game Awards 2021 Star Wars: Eclipse. Jeśli wierzyć jednak najnowszym przeciekom Dreamland ma być tytułem jeszcze bardziej niż Star Wars rozbudowanym, a przede wszystkim - celowanym w fanów tytułów takich jak Detroit: Become Human czy wspomniane już Beyond: Dwie: Dusze. Wszystko dlatego, że będzie to kolejna interaktywna opowieść z nieliniową fabułą, a więc coś, czym Quantic Dream zaskarbiło sobie pierwotnie sympatię wielu graczy.

- Coming to PC aswell

- Based on narrative interactivity

- Medieval Fantasy

- Non-linear storyline

- Story written by David Cage

- Quantic Dream Paris is in difficulty to hire people for this game (aswell for SW: Eclipse ofc) — AccountNGT (@AccNgt) January 8, 2022

Na Twitterze pojawiły się wpisy insidera nickiem AccountNGT, (powyżej) który podzielił się nowymi informacjami na temat rzeczonej produkcji. Oprócz wspomnianych już kwestii, według niego Dreamland pojawi się nie tylko na PC, ale także na konsolach, za historię odpowiedzialny będzie sam David Cage, zaś ta ulokowana zostanie w średniowieczu. Możemy więc spodziewać się ciekawej fabuły pełnej wyborów i związanych z nimi konsekwencji, choć wszystko to podane ma być w humorystycznej otoczce. Niestety zgodnie z doniesieniami insidera, studio ma obecnie problemy ze znalezieniem odpowiednich programistów, stąd gra nie pojawi się z pewnością w najbliższych miesiącach, a być może nawet i latach.

Źródło: Twitter