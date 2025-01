Disney w końcu wchodzi na rynek filmów w jakości 4K w Polsce. Jednorazowa akcja czy zapowiedź głębszych zmian?

Przez ostatnie lata rynek filmów na nośnikach fizycznych dość mocno stopniał. Część wytwórni filmowych się wycofała z wydawania filmów w Polsce (jak chociażby Universal), inni od lat nie mają przedstawiciela, więc również nie wydają niczego w naszym kraju. Obecnie największym, lokalnym dystrybutorem jest Galapagos, który wydaje pozycje od takich wytwórni jak Warner Bros., Paramount Pictures czy Walt Disney. Ten ostatni wciąż wydaje u nas filmy na DVD oraz Blu-ray (choć dużo rzadziej), jednak nigdy nie zdecydował się na wydanie czegokolwiek w jakości 4K. Wygląda na to, że polscy konsumenci w końcu doczekają się przełomu w tym temacie.

Disney zdecydował się wprowadzić pierwszy film w jakości 4K do Polski. Mowa o produkcji Królestwo Planety Małp, za dystrybucję którego będzie odpowiadać firma Galapagos. To ogromna zmiana, bowiem Disney przez lata sukcesywnie ignorował polski rynek, jeśli chodzi o nośnik Ultra HD Blu-ray.

Dla osób, które nie interesują się tematem filmów na płytach w Polsce, tematyka newsa zapewne nie wyda się ciekawa. Jednak osoby, które zbierają filmy na nośnikach fizycznych, przez lata wyrażały niezadowolenie z faktu, iż Disney kompletnie zignorował nasz kraj i nigdy nie wydał żadnej pozycji w jakości 4K na nośniku Ultra HD Blu-ray. Tym bardziej zaskoczyła informacja pochodząca od sklepu StarStore (czyli sklepu należącego bezpośrednio do dystrybutora, firmy Galapagos), z której wynika iż jedna z tegorocznych premier Disneya, zostanie wydana właśnie w jakości 4K (oraz Blu-ray i DVD). Chodzi o film Królestwo Planety Małp, wyprodukowany przez wytwórnię 20th Century Studios.

Powyżej prezentujemy oficjalną grafikę opakowania steelbook, jakie trafi na rynek amerykański i najpewniej pojawi się również w europejskich krajach, w tym w Polsce (Disney ma zwyczaj dawania tych samych steelbooków do USA i Europy). Na płycie otrzymamy obraz w natywnej rozdzielczości 4K z HDR10 oraz oryginalną, angielską ścieżką językową w formacie Dolby Atmos. Ponadto polscy kinomani mogą liczyć na polski dubbing (Dolby Digital 5.1) oraz polskie napisy. Premierę filmu Królestwo Planety Małp zaplanowano na 9 września, niedługo po amerykańskim debiucie (27 sierpnia). Obecnie nie wiemy, czy jest to jednorazowa akcja, czy też Disney będzie chciał tą premierą wybadać zainteresowanie wydaniem 4K i dzięki temu w przyszłości otrzymamy więcej podobnych wydań. W tym temacie wysłaliśmy również zapytanie bezpośrednio do firmy Galapagos i jeśli otrzymamy odpowiedź, z pewnością zaktualizujemy materiał o jej treść.

Źródło: Galapagos (StarStore)