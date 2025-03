Daylight Computer I - tablet, który chce być połączeniem czytnika e-booków z iPadem. Wsparcie dla rysika i autorski system

Co jakiś czas na rynku pojawia się produkt, który ma nam pomóc w relacjach z technologią. Obecnie stale jesteśmy w trybie zwiększonej czujności, ponieważ zewsząd docierają do nas przeróżne bodźce. Jedną z nowości, które będą starały się zmienić ten obraz sytuacji, jest dość nietypowy tablet od marki Daylight. Oferuje nam on bowiem system operacyjny, który ma sprzyjać koncentracji, a przy tym jego ekran został wykonany w technologii "żywego papieru".

Na rynek wkroczył nowy tablet od marki Daylight. Wyróżnia go przede wszystkim wyświetlacz, który ma przypominać panel E Ink, jednak zaoferuje nam płynność jak w ekranach LCD. Na dodatek skorzystamy z rysika od firmy Wacom oraz autorskiego systemu, który oparto na Androidzie.

W omawianej nowości najbardziej intrygujący jest sam ekran. Spotkamy się z 10,5-calowym panelem Live Paper Display, który charakteryzuje się rozdzielczością 1600 x 1200 pikseli. Zapewnia przy tym 60-hercowe odświeżanie, co jest dość zaskakujące, biorąc pod uwagę technologię jego wykonania. Producent zaznacza, że mamy do czynienia z bardzo zbliżonym ekranem do paneli E Ink, które jak wiemy, nie męczą oczu i oferują świetny obraz nawet w słonecznych warunkach. Natomiast jego sposób działania przypomina bardziej typowe wyświetlacze z tabletów. Do tego ekran podświetlany jest wyłącznie przez pomarańczowe diody, aby zredukować do zera niebieskie światło. Połączenie tego elementu z autorskim systemem Sol:OS, ma nam zapewnić spokojną pracę, w której nic nas nie będzie rozpraszać. Jako że nadal mowa o Androidzie, to będziemy w stanie zainstalować dowolną aplikację przeznaczoną na ten system operacyjny.

Daylight Computer I Procesor MediaTek Helio G99 (6 nm)

2 x 2,2 GHz Cortex-A76 + 6 x 2 GHz Cortex-A55 Układ graficzny Mali-G57 MC2 Pamięć RAM 8 GB Pamięć wbudowana 128 GB Wyświetlacz 10,5" 1600 x 1200 px, Live Paper Display (60 Hz) Łączność Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 Porty, złącza i sloty Piny Pogo

Slot na karty microSD

USB typu C (DP Alt Mode) Akumulator 8000 mAh Wymiary i waga Brak informacji / 550 g System Sol:OS (Android 13) Dodatkowe informacje Wsparcie dla pasywnego rysika Wacom (w zestawie)

Możliwość zakupu dedykowanego etui (jesień 2024) Wysyłka Aktualnie dostępna jest ograniczona liczba sztuk, które zostaną wysłane 30 września 2024 roku Cena 2903 zł

Warto wspomnieć, że tablet przychodzi w zestawie z rysikiem od marki Wacom, dzięki któremu będziemy mogli tworzyć notatki oraz rysować. Co ważne: nie wymaga on ładowania. Na plus można zaliczyć przyzwoite ogniwo o pojemności 8000 mAh, które ma wystarczyć na wiele dni pracy. Reklamowane etui nie jest jeszcze dostępne. Pod względem reszty parametrów jest dość dobrze, choć zdecydowano się na bardziej energooszczędny procesor MediaTek Helio G99, od którego nie można zbyt wiele oczekiwać. Kwota zakupu jest całkiem spora, gdyż wynosi niemal 3 tys. zł, a aktualnie dostępna liczba sztuk wynosi ok. 121 (jest to 3 seria, ponieważ poprzednie się wyprzedały). Jeśli więc mamy zamiar nabyć urządzenie, to warto rozważyć ten zakup z małym pośpiechem. Znajdziemy je pod tym adresem.

Źródło: Daylight