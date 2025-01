Blackview Oscal PowerMax 3600 to wydajna i wytrzymała stacja ładowania o szerokich możliwościach

Blackview & Oscal przedstawiają nowość w swojej ofercie - stację zasilającą Blackview Oscal PowerMax 3600. Urządzenie może być używane wszędzie, począwszy od brzegów jezior, skończywszy na zakurzonych placach budowy, ponieważ obudowa skutecznie blokuje przedostawanie się do środka niektórych cząstek stałych i wody. Niezależnie od tego, czy chodzi o eksplorację lodowców Alaski, czy rozległych pustyń Sahary, PowerMax 3600 będzie działać w temperaturze od -20°C do 55°C (idealne warunki od -10°C do 45°C).

Blackview Oscal PowerMax 3600 to wydajna stacja ładowania o szerokich możliwościach. Dostępna w cenie 1799 złotych od 10 stycznia 2024 roku.

W porównaniu z innymi podobnymi urządzeniami, Blackview Oscal PowerMax 3600 zapewnia możliwość rozszerzenia fabrycznej pojemności do 57,6 kWh, wykorzystując 15 dodatkowych akumulatorów (3,6 kWh/szt.). Pomimo swojej ogromnej pojemności, oszczędza też użytkownikom wielu kłopotów dzięki konstrukcji przypominającej bagaż z uchwytami i kółkami. Jest to idealne rozwiązanie w awaryjnych sytuacjach, które może zasilić większość niezbędnych urządzeń w gospodarstwie domowym. Co ciekawe, Blackview Oscal PowerMax 3600 oferuje nie tylko pięć trybów oświetlenia LED, ale może być również używany do przesyłania dodatkowych informacji za pomocą kodu Morse'a. Obawy o przypadkowe uszkodzenia rozwiewa wzmocniona konstrukcja z materiałów ABS+PC, zapewniając odporność na upadki z wysokości do 0,8 m. Blackview Oscal PowerMax 3600 bazuje na wyjątkowo wytrzymałych i trwałych ogniwach LiFePO4, posiada też system zarządzania baterią (BMS) z ośmiokrotnym zabezpieczeniem, dzięki czemu wszelkie potencjalne usterki można szybko naprawić. Jeśli dojdzie do awarii sieci, system nieprzerwanego podtrzymywania zasilania (UPS) 24/7 zadziała w ciągu zaledwie 5 ms.

Urządzenie pozwala na naładowanie akumulatorów prądem przemiennym, energią słoneczną oraz na zasilanie bezpośrednio z samochodu. Po sparowaniu z wejściem PV i AC ładowanie od 0% do 80% z szybkością 3600 W zajmuje około godziny. Oprócz dużego wyświetlacza LCD z czytelną czcionką, sprzęt posiada inteligentną aplikację do zdalnego sterowania. W przeciwieństwie do generatorów gazowych, działa bez emitowania toksycznych oparów lub zakłócania spokoju z maksymalną głośnością 62 dB (odległość 1,5 m), dzięki czemu można go używać nawet w ograniczonych przestrzeniach. Po premierze użytkownicy powinni otrzymać swoje zamówienia w ciągu 7-10 dni. Producent gwarantuje 4-letnią gwarancję z całodobowym wsparciem online, a także kilkoma centrami serwisowymi. Blackview Oscal PowerMax 3600 będzie dostępny na Indiegogo począwszy od 10 stycznia. Cena startowa wynosi 1799 dolarów. Dostępne są również inne akcesoria, takie jak zestawy baterii, wózek, panele słoneczne, kable do ładowania samochodu i kable do ładowania AC. Nie przegap bonusowych korzyści - pierwsi kupujący mają szansę na otrzymanie darmowych prezentów.

Źródło: Blackview