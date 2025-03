Back to school w sklepach x-kom. Promocja na procesory AMD i Intel, dyski SSD, pamięci RAM. Taniej też komputery G4M3R

Akcja Back to school trwa w najlepsze. Skompletuj swoją technologiczną wyprawkę na nowy rok szkolny z x-komem, ponieważ w kampanii Back To School do 15.09. co tydzień zgarniesz zniżkę na sprzęt z innej kategorii. Skorzystaj z okazji i kup urządzenia przydatne do nauki w znacznie niższej cenie. Nowe promocje będą pojawiać się w każdy poniedziałek. Startuje także kolejny tydzień uwielbianej akcji – zniżki na komponenty komputerowe: CPU, RAM, SSD i inne.

W sklepach x-kom taniej procesory AMD i Intel, dyski SSD, pamięci RAM, obudowy i wiele komponentów. Jest też promocja na komputery G4M3R.

Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrane produkty objęte promocją, aktywować kod rabatowy: komponenty i dokończyć składanie zamówienia. Promocja na urządzenia mobilne trwa do 08.09.2024 r. lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów.

Przecena: 849 → 669 złotych

Przecena: 1349 → 1199 zł

Przecena: 282 → 259 złotych

Przecena: 559 → 469 złotych

Przecena: 549 → 349 złotych

Promocja na komputery dla graczy G4M3R. Wejdź do gry i zgarnij go taniej

Poczuj emocje i odkryj G4M3R – uniwersalny komputer stworzony z myślą o graczach i twórcach. Wznieś się na nowe wyżyny w świecie gier, realizuj swoje najśmielsze pomysły i ciesz się rozrywką bez ograniczeń. Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją i dokończyć składanie zamówienia. Promocja nie wymaga użycia kodu rabatowego. Obniżone ceny znajdują się na kartach produktowych. Akcja trwa do 03.09.2024 r. lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów.

Przecena: 5750 → 4699 złotych

Przecena: 6200 → 5099 złotych

Przecena: 6600 → 5449 złotych

Przecena: 8500 → 7399 złotych

Zrealizuj bon dla nauczyciela w x-komie. Szeroki wybór laptopów

Nauczycielu, poznaj ofertę x-komu specjalnie dla Ciebie i zrealizuj bon na laptop. W sklepie znajdziesz szeroki wybór sprzętu z darmową dostawą. Jeśli zdecydujesz się na urządzenie przekraczające budżet przewidziany w bonie, możesz uregulować różnicę w ratach 0%. Teraz kupując laptop dla nauczyciela, otrzymasz NortonLifeLock Antivirus Plus o wartości 69 zł za 1 zł.

Ulepszona wersja wirtualnego doradcy już na stronie x-komu. Poznaj nowe możliwości

W sklepie internetowym x-kom pojawiła się ulepszona wersja wirtualnego doradcy. Dotychczas narzędzie to funkcjonowało w wybranych kategoriach (smartfony i laptopy), gdzie zadawało pytania wielokrotnego wyboru, aby na ich podstawie proponować sprzęt zgodny z Twoimi potrzebami. Co się zmieni? Teraz doradca zaoferuje Ci nową ścieżkę pytań, a liczba rekomendowanych urządzeń będzie jeszcze większa i lepiej dopasowana do Twoich oczekiwań. Dodatkowo doradca pojawi się w nowej kategorii produktowej – telewizory.

Poznaj outlet x-komu i przygarnij pełnowartościowe sprzęty z gwarancją w niższej cenie

Nie wszystko musi być idealne. Lekkie zarysowania na obudowie nie wpływają na funkcjonalność urządzenia, ale mogą obniżyć jego cenę. Odkryj outlet x-komu i przygarnij pełnowartościowe produkty za mniej. W ofercie znajdziesz sprzęt z regulaminowych zwrotów, po naprawach w autoryzowanych serwisach, z ekspozycji czy po testach. Nie wyrzucaj i kupuj taniej.

Konferencja Apple – zapisz się i bądź na bieżąco

Już 09.09. o godzinie 19:00 odbędzie się konferencja Apple, na której marka zaprezentuje najnowsze modele swoich urządzeń. Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na newsletter, by nie przegapić nowości od Apple w x-komie.

