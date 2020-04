ASUS TUF Gaming VG279Q1R – 27-calowy monitor Full HD IPS 144 Hz

Firma ASUS wprowadziła do swojej oferty kolejny gamingowy monitor. Jest nim ASUS TUF Gaming VG279Q1R, 27-calowa konstrukcja z matrycą IPS o rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli oraz częstotliwością odświeżania obrazu na poziomie 144 Hz. Jak przystało na propozycję skierowaną przede wszystkim do graczy, monitor obsługuje technikę synchronizacji adaptacyjnej AMD FreeSync oraz liczne gamingowe funkcje charakterystyczne nie tylko dla modeli z rodziny ROG Strix, ale także właśnie TUF Gaming. ASUS TUF Gaming VG279Q1R to urządzenie przeznaczone dla mniej zamożnych użytkowników. Tajwański producent udostępnił specyfikację – sprawdźmy zatem, jak wyglądają jego parametry.

Tajwański producent zapowiedział ASUS TUF Gaming VG279Q1R, 27-calowy monitor Full HD z panelem IPS i odświeżaniem obrazu 144 Hz. Poznaliśmy specyfikację nowego, przeznaczonego głównie dla graczy, modelu.

ASUS TUF Gaming VG279Q1R obsługuje autorską funkcję ELMB (ang. Extreme Low Motion Blur), której celem jest zniwelowanie rozmycia obrazu, a w połączeniu z Adaptive-Sync ograniczy rozrywanie obrazu (ang. tearing) i powidoki (ang. ghosting). Czas reakcji matrycy według producenta wynosi 1 ms (MPRT). Podobnie jak w innych konstrukcjach gamingowych tajwańskiego producenta, tak i tutaj nie zabrakło funkcji dla graczy, takich jak GamePlus (m.in. uaktywnia licznik klatek na sekundę i celownik), GameVisual (siedem z góry zdefiniowanych ustawień obrazu pod kątem różnych gatunków gier) i Shadow Boost (wzmacnia szczegółowość ciemnych obszarów bez prześwietlenia tych jasnych).

Zaprezentowany monitor oferuje maksymalną jasność na poziomie 250 cd/m², a współczynnik kontrastu wynosi 1000:1. Zapewnia również szerokie kąty widzenia (178/178 stopni) oraz zestaw podstawowych złącz: HDMI 1.4, 2x DisplayPort oraz gniazdo słuchawkowe 3,5 mm. Niestety, nie poznaliśmy terminu premiery, ale monitor trafi do sprzedaży zapewne wkrótce. Oficjalna cena sugerowana również nie została ujawniona, ale przewidujemy kwotę w granicach 250 dolarów amerykańskich. Ze specyfikacją monitora możecie zapoznać się poniżej.

Specyfikacja monitora ASUS TUF Gaming VG279Q1R:



Typ matrycy: IPS

Przekątna matrycy: 27 cali

Format ekranu: 16:9

Wielkość plamki: 0,311 mm

Rozdzielczość: 1920 x 1080 pikseli@144 Hz

Czas reakcji matrycy: 1 ms (MPRT)

Pokrycie kolorów: 72% NTSC

Maksymalna jasność podświetlenia: 250 cd/m²

Kontrast statyczny: 1000:1

Technika synchronizacji obrazu: AMD FreeSync (48-144 Hz)

Kąty widzenia: 178° w poziomie i w pionie

Pochylenie panelu: Od -5° do 22°

Złącza: słuchawkowe 3,5 mm, 1x HDMI 1.4, 2x DisplayPort 1.2

Dodatkowe funkcje: VESA 75 x 75 mm, głośniki 2 x 2W, Extreme Low Motion Blur (ELMB), GamePlus, GameFast Input, Shadow Boost, GameVisual, Ultra-Low Blue Light , Flicker-Free

Pobór mocy: mniej niż 18W (włączony), mniej niż 0,5W (tryb oszczędzania), mniej niż 0,3W (wyłączony)

Źródło: Asus