ASUS SmartO Mouse MD200 - bezprzewodowa mysz do biurowych zastosowań, zasilana baterią AA

ASUS SmartO Mouse MD200 to zaprezentowana właśnie ergonomiczna mysz, która cechuje się m.in. antybakteryjną powłoką, sensorem optycznym o maksymalnej rozdzielczości 4200 DPI oraz dwoma rodzajami transmisji bezprzewodowej. Mowa oczywiście o 2.4 GHz oraz o łączności Bluetooth, przy czym dzięki tej drugiej, mysz można sparować jednocześnie z trzema urządzeniami (smartfonem, komputerem czy telewizorem).

Zaprezentowana mysz oferuje m.in. 6 programowalnych przycisków oraz wsparcie aplikacji Armoury Crate. Zasięg bezprzewodowego działania gryzonia wynosi tu klasyczne 10 metrów, zaś czas pracy na baterii (1x AA) szacuje się na ok. 12 miesięcy. Całość mierzy 114 x 71 x 42 mm przy wadze 85 gramów. Jeśli zaś chodzi o mniej tradycyjne rozwiązania, to trzeba wspomnieć o zaimplementowanym na froncie myszy sznureczku, który ma być przydatny np. podczas przenoszenia myszy ze stanowiska pracy do sali konferencyjnej.

ASUS SmartO Mouse MD200 wzbogacono także w delikatne uwypuklenie będące wsparciem dla kciuka, przełączniki o żywotności aż 10 milionów kliknięć oraz w szybkie ślizgacze wykonane w 100% z PTFE. Powierzchnia urządzenia pokryta jest wspomnianą osłoną ASUS Antibacterial Guard, która ma hamować rozwój bakterii o 99% w porównaniu do klasycznych myszy. Łączność 2.4 GHz odbywa się przy wykorzystaniu klasycznego dongla USB (w zestawie).

Źródło: ASUS