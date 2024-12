ASUS może nie wydać więcej smartfonów z linii Zenfone. To wielka strata dla fanów kompaktowych flagowców

ASUS Zenfone 10 to bez wątpienia jeden z najfajniejszych flagowców tego roku. Mimo braku wielkich zmian w porównaniu do poprzednika producent zapewnił masę pomniejszych poprawek i optymalizacji, a w rezultacie otrzymaliśmy szalenie wydajne i kompaktowe urządzenie, które zapewnia m.in. dobrą jakość zdjęć i całkiem długi czas pracy z dala od gniazdka. Wskazuje jednak na to, że seria Zenfone i tak nie ma już żadnej przyszłości.

Cały dział odpowiedzialny za smartfony ASUS Zenfone został już ponoć zamknięty, a jego pracownicy zostali wchłonięci przez zespół ROG Phone i inne części firmy ASUS. To oznacza, że chwalony Zenfone 10 raczej nie doczeka się już żadnego następcy.

Według raportu Technews Taiwan firma ASUS przeprowadza aktualnie wewnętrzną restrukturyzację, w ramach której zmniejszono już niektóre działy. Jedną z ofiar całego procesu został rzekomo oddział odpowiedzialny za smartfony Zenfone. Cały zespół został już ponoć zamknięty, a jego pracownicy zostali wchłonięci przez ekipę ROG Phone i inne części firmy. To z kolei oznacza, że tajwański gigant będzie się teraz koncentrował wyłącznie na gamingowych modelach ROG Phone, a chwalony Zenfone 10 po prostu nie doczeka się żadnego następcy.

Jak możemy przeczytać w raporcie, już od pewnego czasu dzieje się coś niedobrego wokół marki Zenfone. Na początku sierpnia firma ASUS przestała zezwalać na odblokowanie bootloadera posiadaczom Zenfone'ów, utrzymując jedynie, że narzędzie jest obecnie niedostępne. Co więcej, kilka tygodni temu z oficjalnych stron internetowych zniknęły starsze oprogramowania Zenfone do pobrania. Rzecz jasna obie te sprawy nie wskazują na zamknięcie działu, jednak z pewnością dają nam lepszy obraz sytuacji. Na ten moment pozostaje nam jedynie poczekać na oficjalny komunikat w tej sprawie. Jeśli doniesienia Technews Taiwan zostaną potwierdzone, fani kompaktowych smartfonów na pewno będą niepocieszeni. Choć oczywiście można mieć jeszcze cichą nadzieję, że w serii ROG Phone zobaczymy coś wzór następcy Zenfone'a 10.

Aktualizacja 29.08.2023 - 10:00

ASUS odniósł się do całej sprawy zamknięcia produkcji telefonów z serii ZenFone i ROG Phone. Oto treść oświadczenia producenta: "Chcielibyśmy odpowiedzieć na pogłoskę, że ASUS Zenfone 10 będzie ostatnim modelem z tej serii, a linia produktów ASUS Zenfone zostanie zamknięta. To nie jest prawda. Będziemy kontynuować nasze dwie główne linie produktów telefonicznych, ROG Phone i Zenfone. Firma ASUS jest mocno zaangażowana w swoją działalność związaną ze smartfonami i klientami. Więcej informacji można znaleźć w naszym raporcie dot. wyników za drugi kwartał 2023. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą produktów na rok 2024".

Źródło: Android Authority, Technews Taiwan