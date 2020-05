Apple iMessage z funkcją edytowania wysłanych wiadomości

Apple otrzymało nowy patent dotyczący autorskiego komunikatora iMessage. Wynika z niego, że firma planuje, a przynajmniej rozważa wprowadzenie do wspomnianej aplikacji opcji edytowania wiadomości, które zostały już wysłane do odbiorcy. Zakładając, że Amerykanie faktycznie zdecydują się na zastosowanie wspomnianego rozwiązania w swoich systemach, będzie to mocno kontrowersyjna decyzja. Wygląda bowiem na to, że możliwość zmiany treści wysłanej wiadomości dotyczy również tekstu sprzed nawet kilku tygodni, może miesięcy. Wniosek tan nasuwa się z uwagi na brak określenia ram czasowych, w których użytkownik mógłby dokonać edycji. Natomiast trzeba brać pod uwagę, że jest to dopiero patent.

Całkiem możliwe, że użytkownicy aplikacji iMessage w smartfonach Apple będą mogli edytować wcześniej wysłane do odbiorcy wiadomości. Firma uzyskała interesujący patent.

Z SMS-ów i MMS-ów korzystamy coraz rzadziej. To następstwo wzrostu zainteresowania komunikatorami internetowymi pozwalającymi na sprawniejszą komunikację. Za pośrednictwem Messengera czy WhatsAppa prześlemy zdjęcia i filmy w wyższej rozdzielczości. Komunikatory dostępne na smartfonach oferują szereg dodatków jak udostępnianie lokalizacji, wideorozmowy grupowe, a nawet gry. Możliwości są niemal nieograniczone. Jednym z ciekawszych tego typu narzędzi jest iMessage od Apple. Niestety, jego dostępność została ograniczona do urządzeń z logo nadgryzionego jabłka na obudowie. Z nowego rozwiązania będzie mogła więc korzystać stosunkowo wąska grupa użytkowników. O jakim rozwiązaniu mowa?



fot. macrumors

Apple uzyskało nowy patent odnoszący się do aplikacji iMessage. Wspomniany komunikator zostanie rozszerzony o funkcję edycji wysłanej wcześniej wiadomości. W teorii ma to sporo sensu, zwłaszcza gdy często zdarza nam się zrobić błąd lub wysłać nieodpowiednią wiadomość do odbiorcy. W wielu sytuacjach mogłoby okazać się to naprawdę pomocne. Niestety, nie okaże się, gdyż Apple chce mocno ograniczyć użyteczność rozwiązania. Odbiorca będzie mógł sprawdzić historię edycji, a to oznacza brak realnej możliwości ukrycia wysłanego wcześniej komunikatu. Funkcja ma potencjał, ale nie jestem pewny, czy sprawdzi się w obecnej formie.

Źródło: macrumors