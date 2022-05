APACER prezentuje pierwsze nośniki SSD PCIe 5.0 o zawrotnych prędkościach odczytu oraz zapisu. Premiera jeszcze w tym roku

Procesory Intel Alder Lake były pierwszymi konsumenckimi układami, wprowadzającymi wsparcie dla magistrali PCIe 5.0. Kolejne procesory w drodze - AMD Ryzen 7000 oraz Intel Raptor Lake - również będą wspierać nowszy standard, zarówno w kontekście kart graficznych jak również nośników SSD. Długo czekaliśmy na solidne konkrety dotyczące dysków, ale wygląda na to, że jeszcze przed końcem roku w sprzedaży pojawią się pierwsze modele obsługujące magistralę PCIe 5.0. Podczas targów Computex firma APACER zaprezentowała dwa modele nośników półprzewodnikowych. Producent obiecuje debiut sklepowy w 2022 roku, aczkolwiek na ujawnienie finalnej specyfikacji będziemy musieli jeszcze poczekać.

Podczas targów Computex, firma APACER zaprezentowała dwa nośniki SSD PCIe 5.0. Sekwencyjny odczyt i zapis sięgają wartości odpowiednio 13 000 MB/s oraz 12 000 MB/s.

APACER zaprezentował w Tajpej nośniki APACER AS2280F5 oraz APACER ZADAK TWSG5. Pierwszy model to referencyjny projekt producenta, dostępny w jednej wersji z aluminiowym radiatorem. APACER AS2280F5 wspiera magistralę PCIe 5.0 oraz obsługuje NVMe w wersji 2.0. Sekwencyjny odczyt sięga 13 000 MB/s, podczas gdy sekwencyjny zapis dochodzi do 12 000 MB/s. Wiemy, że na dysk oferowana będzie 5-letnia gwarancja producenta, a sam SSD będzie posiadał wbudowane mechanizmy zabezpieczające. Niestety APACER nie zdradził szczegółów, o jakie zabezpieczenia chodzi. Więcej informacji poznamy w drugiej połowie roku, bliżej sklepowej premiery SSD.

APACER ZADAK TWSG5 będzie miał bardzo podobną specyfikację. Dostępny będzie jednak w dwóch wersjach: z aluminiowym radiatorem lub grafenową płytką. Podobnie jak w referencyjnym projekcie, także modele ZADAK TWSG5 zaoferują prędkości do 13 000 MB/s (odczyt) oraz do 12 000 MB/s (zapis), a także 5-letnią gwarancję. Oba SSD będą także wstecznie kompatybilne ze standardem PCIe 4.0. Niestety nie poznaliśmy konkretów dotyczących zastosowanego kontrolera oraz kości NAND. Ceny nie zostały również ujawnione, jednak APACER potwierdził, że będą one wyższe w porównaniu do obecnych nośników SSD PCIe 4.0.

Źródło: WCCFTech