AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX podkręcony do 5,15 GHz bije rekord wydajności wielowątkowej w aplikacji Cinebench R23

Kilka miesięcy temu AMD wprowadziło do sprzedaży procesory Ryzen Threadripper PRO 5000WX, oferujące maksymalnie 64 rdzenie Zen 3 z obsługą do 128 wątków jednocześnie. Dość długo nie było żadnych informacji na temat ekstremalnego OC poszczególnych układów, jednak teraz w sieci pojawiły się wieści dotyczące flagowego modelu AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX. Po mocnym OC układ ten osiągnął rekordowy wynik w programie Cinebench R23.

Procesor AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX został podkręcony do 5,15 GHz na wszystkich rdzeniach, co pozwoliło osiągnąć rekordowy wynik w wielowątkowym teście Cinebench R23 - 116 142 punkty.

Za overclocking procesora AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX odpowiada tajwański overclocker o pseudonimie TSAIK. Do OC wykorzystał on oczywiście ciekły azot. Sama konfiguracja zestawu wykorzystywała również płytę główną MSI z chipsetem WRX80, 128 GB pamięci RAM DDR4 3200 MHz CL14 oraz kartę graficzną NVIDIA GeForce GT 640 z pasywnym chłodzeniem. Wykorzystując ciekły azot, TSAIK-owi udało się podkręcić procesor Ryzen Threadripper PRO 5995WX do 5,15 GHz na wszystkich 64 rdzeniach.

Pomiary przeprowadzono w programie Cinebench R23, gdzie w teście wielowątkowym udało sie uzyskać imponujący wynik 116 142 punktów. To obecny rekord w tym programie, gdzie dotychczas królował Ryzen Threadripper 3990X z wynikiem 105 170 punktów (wyniki pochodzą z bazy HWBOT). Wygląda na to, że pobicie obecnego rezultatu Ryzena Threadripper PRO 5995WX nie będzie takie łatwe... przynajmniej do premiery Threadripperów PRO 7000.

Źródło: VideoCardz, HWBOT