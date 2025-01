AGON PRO AG456UCZD - zakrzywiony monitor OLED dla graczy. Niski czas reakcji, HDR i obsługa AMD FreeSync Premium

Do wkroczenia na rynek szykuje się nowy monitor dla graczy od marki AGON by AOC. Tytułowy model charakteryzuje się niemal 45-calową zakrzywioną matrycą OLED o bardzo przyzwoitych parametrach, gdyż możemy liczyć na wysokie odświeżanie, niski czas reakcji, a także dobre odwzorowanie barw. Nie zapomniano również o ergonomii, wszak możemy wyregulować wysokość, nachylenie i obrót konstrukcji. Dodatkowo dostępne jest podświetlenie RGB.

Najnowszy model monitora dla graczy AOC AGON PRO AG456UCZD już za moment zadebiutuje w sprzedaży. Na pokładzie znalazł się panel OLED o wysokiej rozdzielczości, który oferuje wsparcie dla technologii AMD FreeSync Premium. Dodatkowo możemy liczyć na ekstremalnie niski czas reakcji, podświetlenie RGB, a także regulowaną podstawę.

Sercem omawianego monitora jest wspomniany zakrzywiony panel OLED o przekątnej 44,5 cala. Jako że model skierowany jest głównie do graczy, to spotkamy się z bardzo niskim czasem reakcji (0,03 ms), wysokim 240-hercowym odświeżaniem, a także rozdzielczością 3440 x 1440 pikseli. Nie zabrakło także wsparcia dla popularnych technologii synchronizacji obrazu. Matryce OLED zapewniają nam praktycznie nieskończony kontrast, a przy okazji dobre odwzorowanie kolorów. Kolejnym plusem jest jasność szczytowa, która w monitorze AOC AGON PRO AG456UCZD plasuje się na poziomie 1000 nitów. Oczywiście obsługiwany jest także standard HDR10.

AOC AGON PRO AG456UCZD Matryca OLED Przekątna 44,5" (113 cm) Zakrzywienie matrycy 800 R Rozdzielczość 3440 x 1440 pikseli (21:9), UWQHD Odświeżanie 240 Hz Technologia AMD FreeSync AMD FreeSync Premium Technologia NVIDIA G-Sync G-Sync Compatible Czas reakcji 0,03 ms (GtG) Kontrast ∞:1 Luminancja 1000 nitów HDR HDR10 Głębia kolorów 10-bit (1,07 mld odcieni barw) Pokrycie przestrzeni barw 127,5% sRGB (CIE 1976), 98,3% DCI-P3 (CIE 1976)

106,9% Adobe RGB (CIE 1976) Złącza cyfrowe 2 x HDMI 2.0

1 x DisplayPort 1.4 Inne złącza 1 x Audio-Jack 3,5 mm

1 x USB typu C z PD (DP Alt Mode, 90 W) HUB USB 4 x USB 3.2 typu A Głośniki 2 x 8 W Dodatkowe informacje Flicker Free, Podświetlenie RGB AOC Light FX, AOC Game Color, AOC Frame Counter, AOC Dial Point, AOC Shadow Control, AOC G-Menu, Low Input Lag, Tryb Picture in Picture (PiP), Tryb Picture by Picture (PbP), Przełącznik KVM VESA 100x100 Regulacja pochylenia -3° ~ 13° Regulacja obrotu -15° ~ 15° Regulacja wysokości 100 mm Pobór mocy Typowy - 103 W Waga z podstawą 13,5 kg Dostępność Marzec 2024 Gwarancja 3 lata Cena 5573 zł

Pod względem złącz, poprzez które możemy przesyłać obraz do monitora, jest tylko dobrze, ponieważ do dyspozycji otrzymujemy jeden port HDMI 2.0 oraz dwa DisplayPort 1.4. Obecny jest natomiast także HUB USB, w którym możemy liczyć na cztery złącza USB 3.2 typu A, choć dostępne jest również jedno USB typu C. Konstrukcja pozwoli nam na regulację pochylenia, obrotu oraz samej wysokości. Nie można pominąć podświetlenia RGB, które ulokowano za ekranem. Nowość będzie dostępna jeszcze w marcu 2024 roku, z kolei sugerowana przez producenta cena to 5573 zł. Po zakupie możemy liczyć na 3 lata gwarancji na urządzenie.

Źródło: AOC