Xiaomi tuż za Samsungiem. W Polsce marka już na drugim miejscu

Zrobiło się interesująco. Sprzedaż smartfonów w pierwszym kwartale 2020 roku w Polsce wygrywa Samsung i nie jest to żadnym zaskoczeniem. Drugie miejsce w TOP-5 zajmuje natomiast Xiaomi, które radzi sobie z Huawei, Apple i Lenovo lepiej niż dobrze. Jeśli trend wzrostowy, który obserwujemy utrzyma się, chiński gigant może niebawem przeskoczyć Koreańczyków. Oczywiście mówimy tutaj tylko o naszym polskim podwórku. Sytuacja Xiaomi w ujęciu całej Europy nie wygląda już tak dobrze, choć w dalszym ciągu mówimy o potężnym wzroście. Ten jest szczególnie zauważalny, gdyż większość firm notuje straty. Zastanówmy się nad tym, co powoduje takie przetasowania rynkowe.

Xiaomi zanotowało w pierwszym kwartale 2020 ogromny wzrost, co oznacza, że zabiera dla siebie aż 27 proc. rynku smartfonów w Polsce. To tylko 1 proc. mniej niż Samsung.



fot. Mateusz Tworuszka / Unsplash

Na początek zajmijmy się Polską, gdyż to właśnie tutaj atmosfera zrobiła się naprawdę gorąca. Samsung zajmuje obecnie pierwsze miejsce na liście sprzedaży smartfonów i może pochwalić się 28 proc. udziałem w runku. Mimo to, mamy do czynienia z 26 proc. spadkiem, podczas gdy Xiaomi zanotowało 224 proc. wzrost. Chińczycy wskoczyli na drugą pozycję z 27 proc. udziałem w rynku. Oznacza to, że od Koreańczyków dzieli ich zaledwie jeden procent. Jeśli Samsung nie uraczy klientów z Kraju nad Wisłą czymś z mocnym potencjałem sprzedażowym, może okazać się, że Xiaomi stanie na pozycji lidera w Polsce. Zaraz za wspomnianym producentem znajduje się Huawei (23 proc.), Apple (10 proc.) oraz Lenovo, czyli w zasadzie Motorola (3 proc.). Na pochwałę zasługuje ostatnia wymieniona marka, gdyż udało jej się zdobyć swoją pozycję wyłącznie przy pomocy średniaków i budżetowców.

Rynek Europejski kształtuje się nieco inaczej. Co prawda tutaj również rządzi Samsung (33 proc.), jednakże traci on podobnie jak Huawei (21 proc.) i Apple (18 proc.), które znajdują się tuż po nim. Zyskuje za to Xiaomi (które notując 58-procentowy wzrost, zajmuje już 14 proc. rynku) oraz Oppo. W przypadku tego drugiego mamy wzrost na poziomie 1014 proc., co pozwala mu zająć piątą pozycję na liście rynkowej z wynikiem 2 proc. Wróćmy na chwilę do Polski. Widać tutaj ewidentne zainteresowanie tańszymi w stosunku do konkurencji urządzeniami Xiaomi. Firma ma w naszym kraju całkiem oddaną społeczność, która nie da się ukryć, napędza zainteresowanie produktami z Państwa Środka. Podobnie można było mówić do niedawna o Huawei, jednakże za sprawą braku usług Google na nowych urządzeniach producenta, sprzęt jest przez Polaków wybierany coraz rzadziej.

Źródło: IDC, Canalys, Marek Kujda @MarekKujda