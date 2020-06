Xiaomi Redmi 9 - cichy debiut. Ceny są mocnym zaskoczeniem

Chiński koncern zgodnie z oczekiwaniami zaprezentował dziś swoją świeżynkę. Xiaomi Redmi 9, bo o ten konkretnie model chodzi, nie doczekał się szumnej premiery, a jedynie cichego wprowadzenia urządzenia do Europy. Uściślając, do Hiszpanii, gdzie za sprzęt trzeba zapłacić 149 euro lub 179 euro w zależności od wybranego wariantu. Telefon, choć tani, oferuje całkiem sporo i jestem skłonny zaryzykować stwierdzenie, że będzie to jedna z najbardziej opłacalnych propozycji 2020 roku. Dla nas, Polaków lubujących się w mobilnych płatnościach smartfonami, istotna może okazać się informacja o obecności modułu NFC. Mam tylko nadzieję, że polska cena tytułowego urządzenia zamknie się w kocie 1000 zł, co jest więcej niż prawdopodobne.

Teraz już w pełni oficjalnie. Na rynku europejskim debiutuje właśnie atrakcyjny cenowo smartfon Xiaomi Redmi 9. Na ile sprzęt jest wydajniejszy od swojego poprzednika?

Zaledwie kilka dni temu moja redakcyjna koleżanka Ewelina pisała Wam o przeciekach dotyczących Xiaomi Redmi 9. Dziś możemy mówić o specyfikacji smartfona oficjalnie, gdyż producent zaprezentował jego europejską wersję. Okazuje się, że lwia część konfiguracji zgadza się z informacjami, które krążyły w sieci już wcześniej. Dotyczy to zarówno wzornictwa, które jest dość oryginalne, jak i technikaliów. Xiaomi Redmi 9 otrzymał układ MediaTek Helio G80 wykonany w 12 nm procesie technologicznym, grafikę Mali-G52 MC2 oraz 3 GB lub 4 GB LPDDR4 RAM. Pamięć na dane to 32 GB lub 64 GB eMMC 5.1, którą można rozszerzyć przy pomocy kart microSD.

Fotograficznie sprzęt nie ma się czego wstydzić. Aparat główny to jednostka składająca się z czterech „oczek” - 13 Mpix aparatu głównego, 8 Mpix aparatu szerokokątnego, 2 Mpix czujnika głębi oraz 5 Mpix do zdjęć makro. Za selfie odpowie przednia kamerka o rozdzielczości 8 Mpix z przysłoną f/2.0. Baterię o słusznej pojemności 5020 mAh naładujemy mocą 18 W przy użyciu gniazda micro USB. Producent nie zapomniał o czytniku linii papilarnych, gnieździe słuchawkowym Jack 3,5 mm oraz porcie podczerwieni, ale mnie zainteresowało coś innego. Mam na myśli NFC, którego obecność pozwoli realizować płatności zbliżeniowe.

Xiaomi Redmi 9 na start pracuje pod kontrolą Androida 10 z nakładką MIUI 11. Nie bez znaczenia dla przyjemnego korzystania ze sprzętu jest tu obecność 6,53-calowego ekranu IPS o proporcjach 19.5:9, jasności 400 nitów, który wyświetla obraz w rozdzielczości 2340 x 1080 pix. Tak, Redmi 9 jest średniakiem, ale na tle konkurencji wypada lepiej niż dobrze. Cena sprzętu wynosi 149 euro za wariant z 3 GB RAM i 32 GB pamięci na dane oraz 179 euro w opcji z 4 GB RAM i 64 GB pamięci na dane użytkownika. Polskie ceny będą z pewnością wyższe, choć nie spodziewałbym się przesady w tym względzie.

Xiaomi Redmi 9 Wyświetlacz 6,53-cala, IPS LCD

2340 x 1080p

19,5:9 Procesor MediaTek Helio G80

GPU Mali-G52 MC2 Pamięć na dane 32 GB / 64 GB Pamięć RAM 3 GB / 4 GB Bateria 5020 mAh

Szybkie ładowanie 18 W Aparat główny 13 Mpix f/2.2 PDAF

8 Mpix f/2.2 ultraszeroki kąt

5 Mpix f/2.4 makro

2 Mpix f/2.4 czujnik glębi Aparat przedni 8 Mpix f/2.0 Wymiary 163.3 x 77 x 9.1 mm Waga 198 g Kolory Carbon Gray, Sunset Purple, Ocean Green Inne Android 10, NFC, Bluetooth 5.0, USB-C Cena 149 euro (~660 zł) / 179 euro (~800 zł)

