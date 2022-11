Specyfikacja flagowca Vivo X90 Pro+ na chwilę przed premierą. Stylowy smartfon z aparatami 50 + 48 + 50 + 64 Mpix

Za kilkanaście dni w Chinach zadebiutuje nowa seria smartfonów Vivo. Mowa o linii X90, będącej następcą linii X80. Podczas premiery spodziewamy się zobaczyć trzy modele, a w tym najbardziej wydajną jednostkę - Vivo X90 Pro+. Tak się składa, że jeszcze przez oficjalnym debiutem tego modelu, jego specyfikacja trafiła do sieci. Opublikował ją twitterowicz Yogesh Brar, zajmujący się docieraniem do tego typu informacji i dzieleniem się nimi z internautami.

Choć marka Vivo nie jest u nas tak popularna jak Samsung czy Apple, to flagowce tegoż producenta potrafią kosztować podobne pieniądze jak seria Galaxy S czy właśnie smartfony z logiem nadgryzionego jabłka na pleckach. Nic w tym jednak dziwnego, ponieważ topowe modele od Vivo potrafią bardzo pozytywnie zaskoczyć - zarówno wydajnością, jak i możliwościami fotograficznymi. Zgodnie z najnowszym przeciekiem, Vivo X90+ również powinien zadowolić najbardziej wybrednych użytkowników. Nie tylko otrzyma on zestaw zaawansowanych jednostek foto, ale będzie się także wyjątkowo dobrze prezentował (choć to zawsze kwestia gustu).

Jeśli chodzi o pozostałe elementy specyfikacji flagowca, to ma on otrzymać 6,78-calowy ekran AMOLED (2K, 144 Hz), procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 12 GB pamięci RAM, 256 / 512 GB pamięci na dane oraz akumulator o pojemności 4800 mAh z ładowaniem 80 W / 50 W (przewodowe / bezprzewodowe). Za zdjęcia odpowiadać będą zaś cztery zaawansowane jednostki na pleckach 50 + 48 + 50 + 64 Mpix (główny, ultraszeroki, tele, peryskopowy) oraz jedna na froncie (32 Mpix). Nie zabraknie także odporności w klasie IP68 oraz szybkiego, ultradźwiękowego czytnika linii papilarnych. Bestia nie smartfon. Byleby nie "ziała ogniem" podczas grania w gry czy podczas ładowania akumulatora...

