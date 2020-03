ZTE Axon 11 to średniak z aspiracjami i o wyglądzie flagowca

O ZTE ostatnio było dość cicho, co nie stanowi zbytniego zaskoczenia. Producent rozszerza swoje portfolio produktowe znacznie wolniej od konkurencji. Nie oznacza to jednak, że firma nie ma do pokazania niczego wartego uwagi. Przeciwnie, świeżo zaprezentowany ZTE Axon 11, choć klasyfikowany jako średniak, może pochwalić się charakterystycznymi dla flagowców cechami. Poza zadziornym wyglądem oraz przepięknymi w moim odczuciu pleckami, sprzęt zaoferuje obsługę sieci 5G oraz Wi-Fi 6. Dodajmy do tego dźwięk HiFi i system szybkiego ładowania Quick Charge 4+ i robi się naprawdę ciekawie. Interesująca jest również cena. Za najwyższy wariant trzeba bowiem zapłacić równowartość 1980 złotych.

Choć czas nie sprzyja premierom sprzętowym, kolejny producent zdecydował się pokazać swoją mobilną nowość. Tym samym o ZTE Axon 11 możemy mówić już w pełni oficjalnie. Sprawdźmy, co oferuje.

ZTE Axon 11 to urządzenie celujące w segment średniaków. Na to wskazują cena, zastosowany procesor oraz pamięć operacyjna. Niemniej, jeśli zagłębić się w konfigurację oraz w atrakcyjną dla oka stylistykę, można stwierdzić, że przy drobnych usprawnieniach sprzęt mógłbym stanąć w szranki ze sztandarowcami innych producentów. Pierwszą rzeczą, na którą zwróciłem uwagę w przypadku ZTE Axon 11, jest ekran. To zakrzywiony wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,47-cala i rozdzielczości 2340 x 1080, który cechuje odświeżanie na poziomie 90 Hz, kontrast 100 000 : 1 oraz wcięcie w kształcie kropli wody. Wydajność, jak sądzę, całkiem sensowną, zapewni układ Qualcomm Snapdragon 765G, grafika Adreno 620 oraz od 6 GB do 8 GB RAM. Akumulator o pojemności 4000 mAh będzie można naładować za pomocą szybkiego ładowania Qi przy wykorzystaniu portu USB-C, który służy również jako gniazdo na słuchawki.

Zdjęcia będzie można wykonać przy użyciu aparatu głównego składającego się z czterech elementów — 64 Mpix kamery ze światłem f/1,9, 8 Mpix szerokiego kąta, 2 Mpix makro oraz czujnika głębi o rozdzielczości 2 Mpix. Użytkownik przechowa je na 128 GB pamięci wbudowanej, podobnie jak ze zdjęciami wykonanymi przednią kamerką do selfie o rozdzielczości 20 Mpix ze światłem f/2.0. Tak jak wspomniałem wcześniej, wśród modułów łączności takich jak Wi-Fi a/b/g/ac/ax, LTE, Bluetooth 5.0, NFC czy GPS (z AGPS, BeiDou oraz Galileo) znajdzie się również modem 5G. Wszystko zamknięto w obudowie o wymiarach 159,2 × 73,4 × 7,9 mm i wadze 168 gramów. W zależności od wersji za ZTE Axon 11 będzie trzeba zapłacić od 2698 juanów do 3398 juanów. W bezpośrednim przeliczeniu daje nam to kwotę od 1570 do niemal 2000 zł.

Źródło: ZTE, ZTE Weibo