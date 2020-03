Nokia 8.3, 5.3, 1.3 oraz klasyczna Nokia 5310 zaprezentowane

Obecny właściciel marki zaprezentował cztery nowe modele mające rozszerzyć portfolio produktowe Nokii. Nokia 8.3 to substytut flagowca, czyli mocarny średniak, którego siłą nie będzie ultrawydajny procesor, a świetna optyka sygnowana marką Zeiss oraz moduł 5G. Nokia 5.3 to model pozycjonowany nieco niżej, ale w dalszym ciągu atrakcyjny. Oczywiście dla nieco mniej wymagającego klienta. Model oznaczony jako 1.3 to budżetowiec z Androidem Go na pokładzie, lecz nie jest to ostatnia propozycja HMD. Koncern pokazał również Nokię 5310, która dla odmiany nie jest smartfonem, a telefonem nawiązującym do dawnej Nokii 5310 Xpress Music. Tutaj również znajdziemy odpowiednie dodatki.

HMD Global rozszerza portfolio produktowe o trzy nowe smartfony: Nokia 8.3, Nokia 5,3 oraz Nokia 1.3. Nie zabrakło również klasycznej komórki w postaci Nokii 5310, niemal żywcem wyjętej z 2007 roku.

Początkowo nowe urządzenia Nokii miały zostać zaprezentowane przy okazji targów MWC 2020 w Barcelonie, ale jak doskonale wiemy, te zostały odwołane z powodu epidemii koronawirusa. Koncern HMD Global kazał nam więc czekać na prezentacje swoich nowości nieco dłużej, gdyż te zostały ujawnione dopiero wczoraj. Choć w najnowszym line'upie próżno szukać sprzętu z efektem WOW, trzeba przyznać, że smartfony mogą sobą zainteresować. Pierwsza propozycja ze stajni HMD to Nokia 8.3, która stanowi jednocześnie pierwszy smartfon w ofercie producenta, który może pochwalić się obecnością modułu 5G. Co ważne, jest to również pierwszy sprzęt, który obsłuży wszystkie częstotliwości 5G na świecie. Nie jest to jednak flagowiec a całkiem mocny średniak z układem Qualcomm Snapdragon 765G, 4 GB lub 6GB RAM, 64 GB lub 128 GB pamięci na dane oraz akumulatorem o pojemności 4500 mAh. Znajdziemy tutaj 6,81-calowy ekran o rozdzielczości 2400 x 1080 pix oraz cztery kamery (podstawowa, ultra-szeroki kąt, makro oraz czujnik głębi) tylne Pure View z matrycą główną o rozdzielczości 64 Mpix. Koszt najwyższej wersji to 2899 zł, sporo.

Druga propozycja to nieco niższa od Nokii 8.3 klasa, czyli Nokia 5.3. Patrząc na wygląd urządzenia, od razu wiemy, do jakiej półki cenowej przynależy. Nie, żeby sprzęt był nieatrakcyjny, jednak widoczne tu ramki są charakterystyczne dla średniego-niższego segmentu. Producent wyposażył smartfon w 6,55-calowy ekran o rozdzielczości 1600 x 720 pix, układ Qulacomm Snapdragon 655, od 3 do 6 GB RAM oraz akumulator o pojemności 4000 mAH, który naładujemy za pomocą ładowarki z portem USB-C. Czytnik linii papilarnych znajduje się tuż nad aparatem głównym. Ten składa się z kolei z 12 Mpix jednostki głównej ze światłem f/1.8, 5 Mpix szerokiego kąta oraz obiektywów makro 2 Mpix i czujnika głębi 2 Mpix. Sam moduł fotograficzny przyciąga wzrok swoją zaokrągloną konstrukcją. Cena Noki 5.3 została ustalona na 949 zł.

O ile Nokia 8.3 trafi do sklepów dopiero latem, a Nokia 5.3 w maju, o tyle Nokia 1.3 pojawi się w sprzedaży już w kwietniu. Ostatnie z wymienionych urządzeń to budżetowiec z krwi i kości. Sprzęt nie próbuje nawet udawać droższego modelu i nie widzę w tym niczego złego. Smartfon pracuje pod kontrolą Androida Go, którego sprawną pracę zapewnia jednostka Qulacomm Snapdragon 250. Mamy tuta 5,71-calowy ekran HD+ oraz pojedynczy aparat główny o rozdzielczości 8 Mpix. Ubogą specyfikację ratuje nieco obecność złącza audio Jack 3,5 mm. HMD Global przygotował dla swoich klientów coś jeszcze. Tym „czymś” jest Nokia 5310 niemal żywcem wyjęta z 2007 roku. To klasyczna komórka, w której znajdziemy radio FM, obsługę sieci 2G oraz dużą baterię zapewniającą do 30 dni bez ładowarki oraz głośniki stereo. Rzeczona Nokia będzie kosztować 199 złotych.

Źródło: HMD Global, Nokia