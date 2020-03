iPhone z Androidem? To możliwe, pytanie tylko czy potrzebne

Jeśli na co dzień korzystacie z iPhone'ów, lecz marzy się Wam możliwość zainstalowania na swoim smartfonie Androida, mam dobrą wiadomość. Dzięki Project Sandcastle jest to już możliwe, jednak rozwiązaniu daleko jest do ideału. Na ten moment o względnym funkcjonowaniu możemy mówić jedynie w przypadku Androida 10 na iPhonie 7 i 7 Plus. Instalacja nie należy do mocno skomplikowanych, a więc może się za nią zabrać każdy żądny modyfikacji smartfonów Apple użytkownik. Nie radziłbym przeprowadzać procesu przy wykorzystaniu tak zwanego daily drivera, czyli urządzenia, z którego korzystacie na co dzień. Zawsze istnieje ryzyko, że coś pójdzie nie tak i iPhone, przynajmniej do czasu naprawy, stanie się kosztownym przyciskiem do papieru.

Dzięki Project Sandcastle instalacja Androida 10 na smartfonach iPhone 7, iPhone 7 Pro oraz iPodzie Touch stała się właśnie możliwa. Niestety, nie wszystko działa poprawnie.





fot. Project Sandcastle

Wczoraj pisałem dla was o narzędziu checkra1n, które umożliwia przeprowadzenie jailbreaku na iPhone'ach przy wykorzystaniu smartfona z Androidem. Dziś pragnę nieco rozwinąć temat, gdyż wspomniane narzędzie zostało właśnie wykorzystane w ramach Project Sandcastle. Za niewiele mówiącą nazwą kryje się interesujący temat. Otóż zespołowi PS udało się postawić na iPhonie 7 Androida 10. W zasadzie udało się to również na iPhonie 7 Plus oraz iPodzie Touch. Choć może się to wydać sztuką dla sztuki, rozwój projektu ma szansę doprowadzić do powstania stosunkowo sprawnego oprogramowania AOSP działającego w ramach iPhone'a. W całej sprawie, poza przeszkodami czysto programistycznymi, obawy budzi jedna kwestia. Otóż tego typu modyfikacje nie podobają się Apple, a to może zaważyć na przyszłości projektu.



fot. Project Sandcastle

Odkąd pamiętam, Apple gasi w zarodku większość prób otwierania iOS na modyfikacje, szczególnie te mocno ingerujące w oprogramowanie smartfonów. Metody na jailbreak pojawiają się i znikają, podobnie jak projekty stojące za nietypowym wykorzystaniem smartfona z logo jabłka. Jak mniemam, Apple stosunkowo szybko utrudni również rozwój Project Sandcastle. Możliwe jednak, że zanim się to stanie, Android 10 trafi także na pozostałe iPhone'y. Oczywiście w formie mocno rozwojowej i niekoniecznie nadającej się do codziennego użytku. Dla odważnych i żadnych wiedzy nieco wyżej umieściłem spis z działającymi oraz niedziałającymi funkcjami iPhone'a z Androidem. Zachęcam również do odwiedzenia strony Project Sandcastle.

Źródło: XDA Developers, Project Sandcastle