Tydzień Apple w x-kom. Niższe ceny na smartfony, laptopy i tabety

Mówi się, że jak ktoś raz zasmakuje pracy na sprzęcie Apple, to zostaje mu już wierny na zawsze. Jeśli Wy także należycie do tego grona i od dłuższego czasu polujecie na jakiś sprzęt tej marki, to promocja w sklepach x-kom jest stworzona dla Was. To również dobra okazja dla tych, którzy chcą rozpocząć swoją przygodę z Apple, ale czekali na atrakcyjniejsze ceny, bo sprzęt do tanich nie należy. Na szczęście w ofercie Tydzień z Apple znajdziecie wiele urządzeń w obniżonych cenach, a znajdą się tutaj m.in. iPhone’y, w tym flagowy model 11 Pro. Oczywiście znajdziecie także MacBooki oraz iPady. Skusisz się na nadgryzione jabłuszko?

W promocji Tydzień Apple w sklepach x-kom, znajdziecie sprzęt tej marki w obniżonych cenach. Akcja obejmuje iPhone’y, MacBooki oraz iPady.

Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: tydzienapple i dokończyć składanie zamówienia. Promocja obowiązuje od 8.06.2020 do 14.06.2020 roku lub wcześniejszego wyczerpania produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Jedna osoba może zakupić jedną sztukę każdego produktu.

Przecena 3599 → 3299 złotych

Przecena 3599 → 3299 złotych

Przecena 3799 → 3499 złotych

Przecena 6899 → 5749 złotych

Przecena 5499 → 4999 złotych

Przecena 5999 → 5499 złotych

Przecena 5999 → 5499 złotych

Przecena 1899 → 1799 złotych

Bezpieczne wakacje z Garmin

Planując wycieczki samochodowe warto pamiętać o sprzętach, które nie tylko ułatwią nam podróż, ale i sprawią, że poczujemy się pewniej i bezpieczniej. Mowa tu oczywiście o wideorejestratorach i nawigacjach samochodowych. Jeśli do tej pory nie mieliście ich na wyposażeniu Waszego auta, to możecie skorzystać z trwającej w x-komie promocji. Tam znajdziecie właśnie wideorejestratory i nawigacje firmy Garmin w dużo niższych cenach. Promocja trwa do 30.06.2020 roku lub do wcześniejszego wyczerpania zapasów i nie łączy się z innymi promocjami. Każdy Klient może zakupić jedną sztukę produktu promocyjnego.

Przecena 699 → 349 złotych

Przecena 399 → 299,99 złotych

Przecena 729 → 599 złotych

Źródło: x-kom