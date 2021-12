Twórcy Control ogłaszają sieciową grę free to play we współpracy z Tencent. Kolejne studio wchodzi w model biznesowy gier-usług

Studio Remedy Entertainment ma na swoim koncie w zasadzie same (większe bądź mniejsze) hity. Jak inaczej bowiem nazwać produkcje takie jak Alan Wake, Max Payne, Control oraz Quantum Break? Studio od lat (nieczęsto, ale jednak) dostarczało graczom świetnych tytułów singleplayer. Okazuje się jednak, że Remedy dołączy do tych deweloperów, którzy postawili na popularny ostatnio, sieciowy model biznesowy. Fińskie studio nawiązało mianowicie współpracę z Tencentem celem przygotowania sieciowej gry kooperacyjnej pt. Vanguard. Produkcja ma ukazać się na PC i konsolach, powstaje na Unreal Engine 4 i skupia się na rozgrywce PvE. Tytuł będzie oparty na modelu free to play, a jego budżet jest porównywalny do innych gier tego studia.

Remedy pracuje nie tylko nad grą Control 2 oraz Alan Wake 2. Swoich sił próbuje także w dwóch projektach multiplayer. Drugi z nich został właśnie ogłoszony, choć niewykluczone, że mamy do czynienia z tą samą produkcją, która została ogłoszona w czerwcu, choć pod inną nazwą.

W czerwcu studio Remedy ogłosiło, że w produkcji znajduje się już druga część gry pt. Control, a także multiplayerowy spin-off pt. Condor. Nie ma jednak pewności, czy Vanguard nie jest właśnie ogłoszonym wcześniej tytułem po "przechrzczeniu" i nawiązaniu współpracy ze spółką Tencent. O tytule Vanguard wiemy niewiele. Remedy podkreśla jedynie, że będzie to "coś nowego i ekscytującego dla kooperacyjnej przestrzeni wieloosobowej, na bazie mocnych stron Remedy".

Z kolei ogłoszony wcześniej Condor miał być sieciowym spin-offem rozgrywającym się w uniwersum znanym z gry Control. Gra miałaby być tak samo interesująca fabularnie, jak poprzednie gry studia, będąc przy tym kooperacyjną strzelanką, w której czterech graczy połączy siły w walce z przeciwnikami kierowanymi przez AI. Latem tego roku Remedy opublikowało nawet pierwszą grafikę z gry, którą możecie zobaczyć poniżej.

