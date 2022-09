Spodobało ci się rozwiązanie Dynamic Island w iPhonie 14 Pro? Możesz mieć je już teraz na Androidzie

Gdy z początkiem września tego roku zapowiedziano nowy line-up smartfonów marki Apple, jedną z (nielicznych, khem) nowości w tychże smartfonach okazało się rozwiązanie o nazwie Dynamic Island. Jest to nic innego jak "fasolka", która od teraz nie tylko skrywa obiektyw przedniego aparatu, ale pełni także funkcję centrum powiadomień. Trzeba przyznać - wygląda to całkiem pomysłowo i nic dziwnego, że nad podobnymi rozwiązaniami ma pracować już realme oraz Xiaomi. Jednak androidowcy nie muszą czekać - wystarczy wszak jedna aplikacja.

DynamicSpot to nowa aplikacja, która pozwala zainstalować na smartfonach z Androidem rozwiązanie podobne do applowskiego Dynamic Island.

Przed dwoma dniami w sklepie Google Play pojawiła się prosta aplikacja dynamicSpot, która w zamyśle naśladuje funkcjonalność znaną z Dynamic Island na dowolnym smartfonie z Androidem. Co jednak ciekawe, pozwala ona na więcej nawet niż applowskie rozwiązanie, gdyż możemy wybrać kształt, długość i położenie wyspy, dzięki czemu dopasujemy ją do naszych preferencji, wielkości ekranu i ustawimy ją w takim miejscu, by nam nie przeszkadzała.

Ale to nie wszystko. Aplikacja potrafi bowiem wyświetlać więcej niż jedno powiadomienie na raz, pozwala też zdecydować o tym, jak aplikacja ma podchodzić do powiadomień, które przychodzą na wygaszonym ekranie. Na koniec warto dodać, że aplikacja nie łączy się z internetem, ani nie zbiera żadnych danych (tak przynajmniej głosi monit, który wyświetla się w pierwszych krokach instalacji). Jeśli chcecie wypróbować apkę, musicie wejść pod ten adres.

Źródło: Google Play