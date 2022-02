Sony Walkman: sprawdzamy, co oferują nowe odtwarzacze muzyczne klasy premium dla wymagających użytkowników

Mamy 2022 rok. Dziś, zdecydowana większość entuzjastów szeroko rozumianej muzyki, korzysta przede wszystkim ze wszelkiej maści serwisów streamingowych. Dostęp do bogatej bazy zasobów cyfrowych z każdego miejsca na ziemi, to nie tylko swoboda, ale również oszczędność. Miesięczna subskrypcja kosztuje mniej od tradycyjnej płyty, a odpowiedni odtwarzacz wbudowany jest dziś w każdy smartfon. Co, jeśli nad oszczędność i wygodę przedkładamy jakość dźwięku i dedykowane urządzenia? Tutaj wchodzi Sony z dwoma nowymi urządzeniami serii Walkman. NW–WM1ZM2 i NW-WM1AM2 zasilą ofertę producenta skupioną na produktach dla prawdziwych pasjonatów czystego brzmienia.

Do portfolio produktowego Sony dołączą dwa nowe odtwarzacze serii Walkman. NW–WM1ZM2 i NW-WM1AM2 to reprezentanci klasy premium, których jakość docenią przede wszystkim mobilni audiofile.

Smartfon, szczególnie ten z wyższej półki cenowej, wystarczy dziś zdecydowanej większości miłośników muzyki. Niemniej, tego typu urządzenia mobilne nie mają szans w starciu z dedykowanymi odtwarzaczami multimediów, które oferują bogaty dźwięk w najwyższej jakości. Takowy zaoferują modele Sony Walkman NW–WM1ZM2 i NW-WM1AM2, które trafią na rynek w najbliższych miesiącach. Choć producent nie zdradził jeszcze ceny, możemy być pewni, iż nie będzie ona niska. W obydwu modelach zastosowano autorskie wzmacniacze cyfrowe S-Master HX. Pełny dźwięk warunkuje również wysokiej jakości lut bezołowiowy. Odtwarzacze wykorzystują kondensatory FT CAP3 z polimerem wielocząsteczkowym oraz blok cyfrowy z osłoną z frezowanej miedzi beztlenowej.

Użytkownicy mogą liczyć na system remasteringu DSD 11,2 MHz, optymalizację skompresowanych plików cyfrowych (DSEE Ultimate) oraz połączenie WiFi. Z uwagi na to, że sprzęt pracuje pod kontrolą Androida 11, łączność z siecią daje użytkownikowi dostęp do potężnej bazy utworów. W grę wchodzi zarówno streaming z planów premium, jak i możliwość pobierania muzyki bezpośrednio na urządzenie. Niezbędne informacje będą prezentowane na 5-calowym, dotykowym wyświetlaczu w rozdzielczości HD, natomiast bateria zapewni do 40 godzin odtwarzania plików FLAC 96 kHz. NW–WM1ZM2 ma 256 GB pamięci, opcja NW-WM1AM2 jedynie 128 GB. W obydwu przypadkach możemy korzystać z USB-C oraz gniazda na karty microSD.

Źródło: Sony