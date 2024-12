Samsung może wydawać więcej smartfonów Galaxy z dopiskiem FE. Powodem coraz gorsza sprzedaż flagowców

Już niebawem Samsung powinien oficjalnie przedstawić swojego kolejnego nowego smartfona z wyższej półki. Mowa o wyczekiwanym Galaxy S23 FE, który choć z zewnątrz raczej nie będzie się różnił od średniobudżetowego Galaxy A54, to jednak powinien zaoferować specyfikację godną modelu z wyższej półki. Bez względu na jego odbiór, wszystko wskazuje na to, że producent raczej nie będzie kazał czekać swoim fanom na kolejne urządzenie dopiskiem FE. W przyszłości ma być ich bowiem znacznie więcej.

Jak wiemy, rynek smartfonów przeżywa aktualnie mały kryzys. Dostawy są najmniejsze od 10 lat, co jest spowodowane coraz mniejszym postępem, a także faktem, że użytkownicy coraz rzadziej wybierają modele z najwyższej półki. Wielu producentów ma więc teraz twardy orzech do zgryzienia. Problemy ma również Samsung, który wedle doniesień informatora @Tech_Reve planuje wydawać więcej atrakcyjnych cenowo modeli z wyższej półki w stylu wspomnianego Galaxy S23 FE. Takie urządzenia mają pojawiać się regularnie, co rok, jednak co najciekawsze, z czasem gigant prawdopodobnie przestanie się ograniczać wyłącznie do linii Galaxy S.

Pojawiły się nawet plotki, że Samsung wyda zginane smartfony z linii Galaxy Z FE (np. Fold lub Flip), które byłyby znacznie bardziej przystępne cenowo od pełnoprawnych wersji tych urządzeń. W zamian jednak mielibyśmy do czynienia np. z gorszym zestawem aparatów lub plastikową obudową. Źródło sugeruje, że takie modele mogą pojawić się dopiero za kilkanaście miesięcy, już po premierze Flipa6 i Folda6. Biorąc pod uwagę fakt, że oba dotychczasowe smartfony z dopiskiem FE (S20 i S21) sprzedały się wyśmienicie, można się spodziewać, że przyszłe modele mogą zdecydowanie pomóc w kształtowaniu przyszłości firmy w nadchodzących latach.

