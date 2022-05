Samsung Galaxy Z Fold4: wyciekła pełna specyfikacja techniczna nadchodzącego składanego smartfona

Samsung Galaxy Z Fold3 w dniu premiery kosztował 8299 zł. Dziś możemy kupić go nawet za 6999 zł. Biorąc pod uwagę, że wielkimi krokami zbliżamy się do premiery następcy urządzenia, w sieci zaczynają pojawiać się dyskusje na temat jego ceny. Być może tym razem Samsung zejdzie „nieco niżej”. To jednak wyłącznie życzenie… szczególnie jeśli spojrzymy na potencjalne podzespoły smartfona Samsung Galaxy Z Fold4. Urządzenie kryje przed nami tajemnice, ale w sieci pojawiła się informacja o najważniejszych elementach specyfikacji technicznej. W zasadzie mamy komplet stanowiący trzon konfiguracji. Nie przedłużajmy więc i zapoznajmy się z technikaliami smartfona, który zostanie ujawniony latem tego roku.

W sieci pojawiła się specyfikacja techniczna nadchodzącego składanego smartfona Samsung Galaxy Z Fold4. Flagową konfigurację psuje jeden element. Chodzi o pojemność akumulatora.

W Samsungu Galaxy Z Fold4 zostanie zastosowany 6,2-calowy panel AMOLED o rozdzielczości HD+ z odświeżaniem obrazu z częstotliwością 120 Hz. Co ważne, mowa o ekranie zewnętrznym. Po rozłożeniu, będziemy mogli korzystać z wewnętrznego wyświetlacza AMOLED o przekątnej wynoszącej 7,6-cala z rozdzielczością QXGA z odświeżaniem 120 Hz. Wydajność charakterystyczną dla wysokiej półki zapewni chipset Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 oraz 12 GB lub 16 GB RAM. Sprzęt będzie występował w wersji z pamięciami 256 GB i 512 GB. Tym, co może zmartwić, okazuje się pojemność akumulatora, która wynosi zaledwie 4400 mAh. Nie zwiastuje to szczególnie długiego czasu pracy na jednym ładowaniu.

Skoro o ładowaniu mowa, wspomnę, że Samsung Galaxy Z Fold4 będzie obsługiwał przewodowe uzupełnianie energii z mocą 25 W oraz najpewniej również technologię indukcyjną. System? Tutaj nie ma niespodzianek, gdyż w grę wchodzi Android 12 z autorską nakładką One UI. Frontowa kamerka do selfie (zewnętrzna) zaoferuje 10 MP matrycę, natomiast kamerka wewnętrzna to już 16 MP. Aparat główny składa się z 50 MP szerokiego kąta, 12 MP ultraszerokiego kąta oraz teleobiektywu z sensorem 12 MP oferującego trzykrotny zoom optyczny. Zapowiada się więc kawał świetnej elektroniki użytkowej. Sukces będzie jednak warunkowany przez cenę.

Źródło: Yogesh Brar