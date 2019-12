Netflix: premiery na 30 grudnia 2019 - 5 stycznia 2020. Co obejrzeć?

Z każdym tygodniem na Netfliksie przybywa premier. Choć nie zawsze należy liczyć jedynie na świeże kinowe tytuły, to platforma przynosi często sporo sprawdzonych hitów oraz własnych ciekawych produkcji (często, nie znaczy niestety zawsze). Tym razem sprawdzamy, co czeka nas w nowym tygodniu, to znaczy w dniach 30 grudnia 2019 - 5 stycznia 2020. Licząc jednak także na czytelników PurePC zachęcam do dzielenia się w komentarzach tytułami ciekawych produkcji, które zdołaliście obejrzeć ostatnio zarówno na Netfliksie, jak i na platformach konkurencyjnych. Na co warto zwrócić uwagę w nadchodzących dniach? Na platformie pojawi się chociażby trzeci sezon Ania, nie Anna, jednak będzie również całkiem sporo klasyków z lat 90.

Drakula: sezon 1

Opis: Nowa wersja legendy o hrabim Drakuli, która ukazuje nie tylko jego krwawe zbrodnie, ale również głęboko skrywane słabości.

Występują: Claes Bang,Dolly Wells,John Heffernan

Światowa data premiery: 4 stycznia 2020

W Netflix od: 4 stycznia 2020

Tytuł oryginalny: Dracula

Gatunek: Horror

Kraj produkcji: Wielka Brytania

Ocena na portalu IMDb: Jeszcze brak

Strona produkcji: klik

Ania, nie Anna: sezon 3

Opis: Dzielna osierocona dziewczynka o bogatej wyobraźni trafia pod opiekę pewnej starej panny i jej małomównego brata. Na podstawie powieści „Ania z Zielonego Wzgórza”.

Występują: Amybeth McNulty,Geraldine James,R.H. Thomson

Światowa data premiery: 3 stycznia 2020

W Netflix od: 22 września 2019

Tytuł oryginalny: Anne

Gatunek: Dramat

Kraj produkcji: Kanada

Ocena na portalu IMDb: 8,5

Strona produkcji: klik

Azyl

Opis: Do domu Meg wkraczają złodzieje. Kobieta wraz z córką chroni się przed nimi w małym pomieszczeniu zamykanym od wewnątrz.

Występują: odie Foster, Kristen Stewart, Forest Whitaker

Światowa data premiery: 31 maja 2002

W Netflix od: 1 stycznia 2020

Tytuł oryginalny: Panic Room

Gatunek: Kryminał, Dramat, Thriller

Kraj produkcji: USA

Ocena na portalu IMDb: 6,8

Strona produkcji: klik

Donnie Brasco

Opis: Film oparty na faktach. Agent FBI pod pseudonimem Donnie Brasco wnika w środowisko mafijne, by rozpracować je od środka.

Występują: Al Pacino, Johnny Depp, Michael Madsen

Światowa data premiery: 9 maja 1997

W Netflix od: 1 stycznia 2020

Tytuł oryginalny: Donnie Brasco

Gatunek: Biograficzny, Kryminał, Dramat

Kraj produkcji: USA

Ocena na portalu IMDb: 7,7

Strona produkcji: klik

Duch

Opis: Rodzina Freelingów wprowadza się do nowego domu, nie zdając sobie sprawy z tego, że zbudowano go na terenie dawnego indiańskiego cmentarza.

Występują: JoBeth Williams, Heather O'Rourke, Craig T. Nelson

Światowa data premiery: 4 czerwca 1982

W Netflix od: 1 stycznia 2020

Tytuł oryginalny: Poltergeist

Gatunek: Horror

Kraj produkcji: USA

Ocena na portalu IMDb: 7,3

Strona produkcji: klik

Opowieści o duchach

Opis: Reżyserzy nominowanych do Emmy „Opowieści o pożądaniu” (Zoya Akhtar, Anurag Kashyap, Dibakar Banerjee i Karan Johar) biorą na warsztat horror.

Występują: Janhvi Kapoor, Sobhita Dhulipala, Sukant Goel

Światowa data premiery: 31 grudnia 2019

W Netflix od: 31 grudnia 2019

Tytuł oryginalny: Ghost Stories

Gatunek: Horror

Kraj produkcji: Argentyna

Ocena na portalu IMDb: Jeszcze brak

Strona produkcji: klik

Złoto pustyni

Opis: Czterech żołnierzy amerykańskich, podczas wojny w Iraku, postanawia na własną rękę zdobyć złoto Kuwejtu i bezpiecznie wrócić do bazy.

Występują: George Clooney, Mark Wahlberg, Ice Cube

Światowa data premiery: 26 maja 2000

W Netflix od: 1 stycznia 2020

Tytuł oryginalny: Three Kings

Gatunek: Akcja, Przygodowy, Komedia

Kraj produkcji: USA

Ocena na portalu IMDb: 7,1

Strona produkcji: klik

A.I. Sztuczna inteligencja

Opis: Akcja filmu toczy się w niedalekiej przyszłości. Historia małego chłopca-robota, który jak każdy człowiek chciał kochać i być kochanym.

Występują: Haley Joel Osment, Jude Law, Frances O'Connor

Światowa data premiery: 12 października 2001

W Netflix od: 1 stycznia 2020

Tytuł oryginalny: Artificial Intelligence: AI

Gatunek: Dramat, Science Fiction

Kraj produkcji: USA, Wielka Brytania

Ocena na portalu IMDb: 7,2

Strona produkcji: klik

Złe psy

Opis: Po nieudanym śledztwie policjant trafia na sprawę łączącą morderstwo z rządowym spiskiem, w który zamieszana jest jedna z największych agencji szpiegowskich w kraju.

Występują: Karl Urban, Sofía Vergara, Andy Garcia

Światowa data premiery: 20 kwietnia 2018

W Netflix od: 1 stycznia 2020

Tytuł oryginalny: Bent

Gatunek: Thriller

Kraj produkcji: Hiszpania, USA

Ocena na portalu IMDb:

Strona produkcji: klik

Leśni złodzieje: sezon 1

Opis: Belgia, XVIII wiek. Charyzmatyczny bandyta Jan de Lichte staje na czele buntu ciemiężonych i uciskanych przeciwko zdeprawowanej arystokracji.

Występują: Matteo Simoni, Tom Van Dyck, Stef Aerts

Światowa data premiery: 18 lutego 2018

W Netflix od: 2 stycznia 2020

Tytuł oryginalny: The Flemish Bandits

Gatunek: Dramat, historyczny

Kraj produkcji: Belgia

Ocena na portalu IMDb: 5,5

Strona produkcji: klik

Źródło: Netflix