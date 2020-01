Netflix: filmowe i serialowe premiery na 6 - 12 stycznia 2020

Z każdym tygodniem na Netfliksie przybywa premier. Choć nie zawsze należy liczyć jedynie na świeże kinowe tytuły, to platforma przynosi często sporo sprawdzonych hitów oraz własnych ciekawych produkcji. Tym razem sprawdzamy, co czeka nas w nowym tygodniu, to znaczy w dniach 6 - 12 stycznia . Licząc jednak także na czytelników PurePC zachęcam do dzielenia się w komentarzach tytułami ciekawych produkcji, które zdołaliście obejrzeć ostatnio zarówno na Netfliksie, jak i na platformach konkurencyjnych. Na co warto zwrócić uwagę w nadchodzących dniach? Chyba największą radość sprawi powrót serialu Titans. Poza tym nowy tydzień to kilka świeżych, oryginalnych seriali prosto ze stajni Netfliksa.

Z każdym dniem na Netfliksie przybywa premier. Tym razem sprawdzamy co ciekawego przyniesie tydzień 6 - 12 stycznia 2020 na platformie Netflix.

Titans: sezon 2

Opis: Dick Grayson, były partner Batmana, który od niedawna działa na własną rękę, spotyka grupę zbuntowanych młodych bohaterów, którym bardzo potrzebny jest mentor.

Występują: Brenton Thwaites, Anna Diop, Teagan Croft

Światowa data premiery: 6 września 2019

W Netflix od: 10 stycznia 2020

Tytuł oryginalny: Titans

Gatunek: Akcja, Sci-Fi

Kraj produkcji: USA

Ocena na portalu IMDb: 7,9

Strona produkcji: klik

Wymyk

Opis: Alfred i Jerzy mają różne wizje prowadzenia przekazanej im przez ojca firmy. Awaria auta zmusza ich do podróży koleją, gdzie ma miejsce tragedia.

Występują: Robert Więckiewicz, Łukasz Simlat, Gabriela Muskała

Światowa data premiery: 8 czerwca 2011

W Netflix od: 15 stycznia 2020

Tytuł oryginalny: Wymyk

Gatunek: Dramat obyczajowy

Kraj produkcji: Polska

Ocena na portalu IMDb: 6,8

Strona produkcji: brak

Pomiędzy słowami

Opis: Życie zakorzenionego w Niemczech prawnika polskiego pochodzenia wywraca się do góry nogami, kiedy młodzieniec spotyka swojego ojca, którego nie nigdy wcześniej nie widział.

Występują: Jakub Gierszał, Andrzej Chyra, Christian Löber

Światowa data premiery: 8 września 2017

W Netflix od: 8 stycznia 2020

Tytuł oryginalny: Pomiędzy słowami

Gatunek: Dramat

Kraj produkcji: Holandia, Niemcy, Polska

Ocena na portalu IMDb: 5,9

Strona produkcji: brak

Żyj dwa razy, kochaj raz

Opis: Gdy Emilio (Oscar Martínez) dowiaduje się, że cierpi na chorobę Alzheimera, postanawia wraz z rodziną odszukać kobietę, w której kochał się jeszcze w dzieciństwie.

Występują: Oscar Martínez, Inma Cuesta, Mafalda Carbonell

Światowa data premiery: 6 września 2019

W Netflix od: 7 stycznia 2020

Tytuł oryginalny: Vivir dos veces

Gatunek: Dramat

Kraj produkcji: Hiszpania

Ocena na portalu IMDb: 7,3

Strona produkcji: klik

Jamtara - pechowe numery: sezon 1

Opis: Grupa mężczyzn z prowincji świetnie zarabia na wyłudzaniu informacji. Jednak teraz chce do nich dołączyć skorumpowany polityk, a pewna policjantka wypowiada im wojnę.

Występują: Amit Sial, Dibyendu Bhattacharya, Aksha Pardhasany

Światowa data premiery: 10 stycznia 2020

W Netflix od: 10 stycznia 2020

Tytuł oryginalny: Jamtara: Sabka Number Ayega

Gatunek: Kryminał

Kraj produkcji: Indie

Ocena na portalu IMDb: Jeszcze brak

Strona produkcji: klik

Medical Police

Opis: Lekarze Owen Maestro i Lola Spratt rezygnują z pracy w Szpitalu Childrensa i dołączają do tajnego zespołu CDC, który ma zbadać i zniszczyć śmiertelnego wirusa.

Występują: Erinn Hayes, Rob Huebel, Malin Akerman

Światowa data premiery: 10 stycznia 2020

W Netflix od: 10 stycznia 2020

Tytuł oryginalny: Medical Police

Gatunek: Komedia

Kraj produkcji: USA

Ocena na portalu IMDb: Jeszcze brak

Strona produkcji: klik

AJ and the Queen

Opis: Drag queen Ruda Ruby, która podróżuje po Stanach zniszczonym vanem, zyskuje zaskakującą towarzyszkę podróży — pyskatą dziesięciolatkę zwaną AJ.

Występują: RuPaul Charles, Izzy G., Michael-Leon Wooley

Światowa data premiery: 10 stycznia 2020

W Netflix od: 10 stycznia 2020

Tytuł oryginalny: AJ and the Queen

Gatunek: Komedia

Kraj produkcji: USA

Ocena na portalu IMDb: Jeszcze brak

Strona produkcji: klik

Byle do świtu: sezon 1

Opis: Najzabawniejsi francuscy komicy wykonują upiorne zadania, próbując przechytrzyć siebie nawzajem i przetrwać do rana w nawiedzonych miejscach.

Występują: Bérengère Krief, Thomas Vandenberghe, Monsieur Poulpe

Światowa data premiery: 10 stycznia 2020

W Netflix od: 10 stycznia 2020

Tytuł oryginalny: Until Dawn

Gatunek: Komedia, Reality-TV

Kraj produkcji: Francja

Ocena na portalu IMDb: Jeszcze brak

Strona produkcji: klik

Giri/Haji: Powinność : Wstyd: sezon 1

Opis: Family duty sends a lawman to London to look for his mob-assassin brother as a yakuza war threatens to engulf Tokyo. Trust is even tougher to find.

Występują: Takehiro Hira, Kelly Macdonald, Yosuke Kubozuka

Światowa data premiery: 17 października 2019

W Netflix od: 10 stycznia 2020

Tytuł oryginalny: Giri/Haji

Gatunek: Kryminał

Kraj produkcji: Wielka Brytania

Ocena na portalu IMDb: 7,9

Strona produkcji: klik

Źródło: Netflix