Into the Breach za darmo na Epic Games Store przez 24h!

Rozpoczęła się zapowiadana wcześniej przez Epic Games akcji rozdawania dwunastu gier do 1 stycznia 2020 roku. Epic Games Store oferował darmowe gry od grudnia 2018, najczęściej jeden bądź dwa tytuły tygodniowo. Ostatnio udostępnionymi gratisowo tytułami były pixelartowe The Escapists, symulator uciekiniera z więzienia, oraz The Wolf Among Us, przygodówka Telltale Games. Teraz Epic zmienia zasady gry i zamiast oferować jeden-dwa tytuły na tydzień, pierwszy z nich otrzymujemy na 24 godziny. Jako że od 19 grudnia 2019 do 1 stycznia 2020 roku mamy czternaście dni, prawdopodobnie 24 i 31 grudnia, dwie gry będą prawdopodobnie udostępnione przez 48 godzin. Pierwszym darmowym tytułem w tej akcji jest świetna taktyczna strategia Into The Breach.

Na Epic Games Store rozpoczęła się akcja promocyjna z 12 darmowymi grami udostępnianymi do 1 stycznia 2020. Pierwszą z nich jest świetna strategia turowa Into The Breach.

Aby pobrać Into The Breach (KLIK), należy się pospieszyć i uczynić to przed 20 grudnia, godziną 17:00 czasu polskiego. Wtedy to gra ta zostania zastąpiona następnym darmowym tytułem. Into The Breach to fenomenalna strategia taktyczna o skali mikro studia Subset Games, twórców FTL: Faster Than Light. Rozgrywka ma charakter turowy i bierzemy udział w starciach mechów przeciwko przeróżnej maści kosmicznym robalom. Jednocześnie musimy dbać, aby nasi adwersarze nie zniszczyli zbyt wielu strategicznych budowli, ani nie odcięli nam zasilania. Przyjmując misje na mapie głównej, mamy początkowo wybór ich kolejności (oferują różne nagrody, np. upgrade'y jednostek), ale po kilku z nich na każdej z wysp bierzemy udział w ostatecznej konfrontacji.

Walki w tej grze są raczej krótkie, ale niezwykle wymagające na poziomie intelektualnym, w tym także celowych poświęceń własnych jednostek. Są to swego rodzaju turbo-szachy, które zarazem są niezwykle trudne (nawet na najłatwiejszym poziomie trudności). Twórcy gry umieścili w niej element roguelike, pozwalając nam zachować jedną z jednostek wraz z pilotem oraz wybranymi ulepszeniami, tak aby następnym razem było nam łatwiej. Nie jest to jednak typowa produkcja tego typu. Gra ukazała się do tej pory na Windows PC, macOS oraz Nintendo Switch, zbierając fenomenalną (i moim zdaniem w pełni uzasadnioną) średnią ocen na poziomie 90% na Metacritic. Oprócz darmowych gier, takich jak Into The Breach warto też zwrócić uwagę na rozpoczynającą się teraz wyprzedaż świąteczną na Epic Games Store, która trwa również do 1 stycznia 2020 roku.

Źródło: Epic Games Store