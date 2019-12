Facebook inwestuje miliony w technologię strumieniowania gier

Usługi strumieniowania gier w chmurze stają się coraz popularniejsze. Tego typu rozgrywka nie jest jeszcze w stanie, przy swojej infrastrukturze, stanowić realnej alternatywy, ani tym bardziej konkurencji, dla tradycyjnego grania. Jednakże w przeciągu kilku najbliższych pięciu-dziesięciu lat technologia ta ma szansę stać się źródłem ogromnych wpływów. Szacuje się, że do roku 2025 wartość tego rynku wzrośnie z obecnego 1 miliarda dolarów do 8 mld dol. Dlatego też im wcześniej ktoś postawi kroki, tym lepszą będzie miał potem pozycję wyjściową. Facebook właśnie zainwestował w hiszpańską firmę zajmującą się usługami cloud gamingu, PlayGiga. Będzie się ona od tej pory zajmowała projektami od egidą Facebook Gaming. Szczegóły mamy poznać w późniejszym terminie.

Facebook przejął hiszpańską firmę PlayGiga za 70 milionów euro, co może oznaczać wkroczenie firmy na rynek strumieniowania gier.

Facebook przejął PlayGiga w transakcji opiewającej na kwotę siedemdziesięciu milionów euro. Może wydać się to przedsięwzięcie o niewielkiej skali w porównaniu do istniejących już na rynku Google Stadia, czy też znajdującego się w fazie testów Microsoft xCloud. Jednakże tuż przed wykupieniem hiszpańskiej spółki przez Facebooka, miała ona zamiar ekspansję na dalsze rynki. Do tej pory z usług PlayGiga można było skorzystać w Hiszpanii, Włoszech, Argentynie i Chile. Firma miała otworzyć się na rynek Blskiego Wschodu oraz wprowadzić złożoną z 300 tytułów bibliotekę gier w Austrii, Holandii, Szwecji oraz Gwatemali. Firma testowała swoje usługi związane ze strumieniowaniem gier przez LTE i Edge Computing również w Polsce.

Ostatnimi czasy Facebook poświęcał coraz więcej uwagi grom, jak na przykład dodając w marcu 2019 sekcję Gaming. W listopadzie tego samego roku natomiast firma Marka Zuckerberga nabyła Beat Studios, twórców uznanego hitu VR Beat Saber. W roku 2018 natomiast Facebook uruchomił platformę do transmitowania rozgrywki z gier. Patrząc na te posunięcia, zarysowuje się tutaj wyraźny trend i zapewne nie będzie to ostatni zakup amerykańskiego giganta, który może pochwalić się 700 milionami miesięcznie aktywnych użytkowników na Facebook Gaming.

Źródło: The Verge