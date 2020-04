Promocje w x-kom na konsole, dyski SSD, notebooki i smartfony

Kolejne dni w sklepie x-kom przynoszą zupełnie nowe promocje. Oprócz kilku trwających już akcji dochodzą następne o bardzo ciekawym charakterze np. nocna wyprzedaż z setkami przecenionych produktów z różnych kategorii. W promocji znalazły się między innymi: wszelkiej maści laptopy, smartfony, dyski ssd, pamięci flash i gotowe komputery gamingowe. Jest również specjalna promocja, w której rabatami objęte są konsole i kompatybilne gry. Sklep wprowadził też specjalną obsługę dla seniorów, którzy mogą teraz zasięgnąć informacji na infolinii. Sprawdźcie szczegóły wszystkich promocji zorganizowanych przez x-kom.

Tym razem w x-kom tasze są laptopy, smartfony, dyski ssd, pamięci flash i gotowe komputery gamingowe. Jest też specjalna promocja na konsole i gry.

Nocne marki to akcja, która trwać będzie od 20 kwietnia tylko przez cztery noce, a dokładnie w godzinach 20:00 – 07:00. Ustawcie sobie przypomnienie i polujcie na rabaty. W całej akcji biorą udział setki artykułów, a wśród nich: smartfony, laptopy, głośniki przenośne, słuchawki, telewizory i wiele innych. Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: nocne-marki i dokończyć składanie zamówienia. Oferta ważna od 20.04.2020 do 24.04.2020 w godzinach 20:00 – 7:00 lub do wcześniejszego wyczerpania puli produktów promocyjnych. Nie łączy się z innymi promocjami.

Obniżka ceny: 199 → 139 złotych

Obniżka ceny: 599 → 449 złotych

Obniżka ceny: 2799 → 2399 złotych

Obniżka ceny: 399 → 349 złotych

Obniżka ceny: 3649 → 3299 złotych

Obniżka ceny: 798 → 698 złotych

Obniżka ceny: 899 → 819 złotych

Obniżka ceny: 419→ 359 złotych

Obniżka ceny: 4299→ 3999 złotych

Obniżka ceny: 6499 → 4999 złotych

Obniżka ceny: 999 → 899 złotych

Promocja na konsole w sklepach x-kom

Kolejna promocja dotyczy konsol i gier. Do wyboru macie wiele rodzajów konsol, a także gry, które objęte zostały promocją nawet do 79%. Warto więc skorzystać z takiej okazji i wymienić stara konsolę na nową albo wzbogacić swoją kolekcję gier o jakiś nowy tytuł. Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: konsole i dokończyć składanie zamówienia. Oferta ważna od 17.04.2020 do 03.05.2020 w godzinach 20:00 – 7:00 lub do wcześniejszego wyczerpania puli produktów promocyjnych. Nie łączy się z innymi promocjami.

Obniżka ceny: 1299 → 1049 złotych

Obniżka ceny: 919 → 889 złotych

Obniżka ceny: 245 → 135 złotych

Obniżka ceny: 99 → 85 złotych

Promocja 100x100 na akcesoria i peryferia

Warto zainteresować się także wciąż trwającą promocją o nazwie 100x100. Oznacza to, że aż 100 wszelkiego rodzaju akcesoriów w ilości 100 sztuk zostało objętych bardzo atrakcyjnymi rabatami. Wśród akcesoriów znajdziecie między innymi klawiatury, myszki, podkładki, słuchawki i wiele więcej. Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: 100x100 i dokończyć składanie zamówienia. Oferta ważna od 15.04.2020 do 21.04.2020 lub do wcześniejszego wyczerpania puli produktów promocyjnych. Nie łączy się z innymi promocjami.

Technologia bliżej seniorów

Na uwagę zasługuje także wyjątkowa akcja zorganizowana przez x-kom specjalnie z myślą o seniorach. W ramach tej akcji uruchomiona została infolinia, na której doradcy udzielają wyczerpujących informacji na tematy dotyczące sprzętów elektronicznych oraz przeprowadzają krok po kroku przez proces zakupów on-line. Na stronie akcji znalazły się także polecane produkty podzielone na kilka kategorii. Znalazły się wśród nich sprzęty do spędzania czasu w domu, do kontaktu z bliskimi, do pielęgnacji, sprzątania i gotowania oraz propozycje prezentów dla najmłodszych. Szczegóły akcji znajdują się na stronie x-kom, a seniorzy mogą korzystać z pomocy doradców pod numerem 34 377 00 93

Sales Master - zacznij zarabiać w internecie

Dla wszystkich, którzy znają się na sprzęcie i szukają dodatkowego źródła dochodu x-kom przygotował ciekawą propozycję. Mianowicie przystępując do programu SalesMaster możecie polecając produkty w internecie zarabiać bez konieczności wychodzenia z domu. Wystarczy wykonać kilka prostych kroków i można zgarnąć prowizję od każdej poleconej transakcji.

Źródło: x-kom