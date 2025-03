Promocja na obudowy, biurka, komputery gamingowe G4M3R i telewizory. Niższe ceny na sprzęt firmy Corsair

Rozpocznij walentynki z promocjami w sklepach x-kom. Odkryj rabaty, które sprawią, że Twoje technologiczne marzenia staną się rzeczywistością. Od wynoszących do 66% obniżek cen na produkty Silver Monkey, przez atrakcyjne rabaty na komputery G4M3R, aż po zachęcające zniżki na telewizory - każdy znajdzie coś dla siebie. Niższe ceny obejmują także asortyment firmy Corsair. Nie pozwól, aby te i pozostały okazje w x-komie przeszły Ci koło nosa.

Teraz masz szansę zaopatrzyć się w innowacyjne produkty marki Silver Monkey z niesamowitymi rabatami sięgającymi nawet 66%! Od nowoczesnych uchwytów do monitorów, przez obudowy, aż po biurka i ładowarki - wszystko, czego potrzebujesz, aby podnieść komfort swojej pracy i rozrywki na nowy poziom. Skorzystaj z promocji już dziś i doświadcz wyjątkowej jakości produktów Silver Monkey w niepowtarzalnych cenach. Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: silver-monkey i dokończyć składanie zamówienia. Promocja obowiązuje do 18.02.2024 roku lub wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Wybrane produkty mają limit sztuk, które możesz kupić, w koszyku otrzymasz informację o maksymalnej liczbie sztuk.

Przecena: 899 → 599 złotych

Przecena: 319 → 195 złotych

Przecena: 110 → 57 złotych

Przecena: 165 → 75 złotych

Przecena: 339 → 235 złotych

Walentynkowe rabaty na komputery G4M3R

W kolejnej promocji x-kom zaprasza do akcji, która rozpali serca wszystkich miłośników gamingu. Skorzystaj z wyjątkowych rabatów i zakochaj się w komputerach G4M3R. Nie przegap okazji, by nabyć wysokiej klasy sprzęt gamingowy, który przeniesie Twoje doświadczenia wirtualnej rozgrywki na zupełnie nowy poziom. Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: g4m3r-hero i dokończyć składanie zamówienia. Promocja obowiązuje do 20.02.2024 roku lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Wybrane produkty mają limit sztuk, które możesz kupić, w koszyku otrzymasz informację o maksymalnej liczbie sztuk.

Przecena: 6100 → 5300 złotych

Przecena: 6800 → 6100 złotych

Przecena: 5650 → 4950 złotych

Przecena: 6050 → 5250 złotych

Promocja na telewizory w x-komie: im więcej cali, tym więcej zniżki

Tylko teraz wybierając nowy telewizor w x-komie, możesz zgarnąć aż 5 zł rabatu za każdy cal ekranu, co otwiera przed Tobą drzwi do oszczędności jak nigdy dotąd. Ta promocja to idealna okazja, by przesiąść się na model o imponującej przekątnej i cieszyć się kinową jakością obrazu we własnym domu. Niezależnie od tego, czy jesteś fanem filmów, seriali, czy rozgrywek sportowych, ta promocja jest dla Ciebie. Zainwestuj w nowoczesny telewizor i ciesz się nie tylko doskonałą jakością obrazu, ale również oszczędnościami, które z łatwością przeliczysz na dodatkowe cale rozrywki. Promocja nie wymaga użycia kodu, ceny obniżone są automatycznie. Promocja obowiązuje do 18.02.2023 r. lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Wybrane produkty mają limit sztuk, które możesz kupić, w koszyku otrzymasz informację o maksymalnej liczbie sztuk.

Przecena: 4399 → 4024 złotych

Przecena: 2199 → 1949 złotych

Przecena: 3499 → 3224 złotych

Zaoszczędź do 30% na wybranych produktach Corsair

Na sam koniec kolejna walentynkowa promocja skierowana do gamerów. W tej ofercie możesz zakupić produkty marki Corsair i sporo zaoszczędzić. W ofercie znalazły się obudowy komputerowe, zasilacze i chłodzenia komputerowe, a rabaty sięgają do 30%. Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: LOVE2GAME i dokończyć składanie zamówienia. Promocja trwa do 19.02.2024 r. lub do wyczerpania zapasów.

