Dobra promocja na procesory, karty graficzne, pamięci RAM, dyski SSD i zasilacze. W x-kom taniej kupisz także sprzęt biurowy

W sklepach x-kom rusza tydzień komponentów - wyjątkowa promocja na podzespoły komputerowe! Skorzystaj z obniżek na procesory, karty graficzne, pamięci RAM, dyski SSD, zasilacze, obudowy i inne elementy, aby ulepszyć swój sprzęt w korzystnych cenach. W ofercie promocyjnej znalazły się również smartfony, tablety oraz sprzęt do domu i biura w atrakcyjnych cenach. Znajdzie się także coś dla czekających na nowe smartfony Samsung Galaxy i Xiaomi Redmi Note.

Dobra promocja w sklepach x-kom na procesory, karty graficzne, pamięci RAM, dyski SSD i zasilacze. Taniej kupisz także sprzęt biurowy.

Aby skorzystać z promocji wystarczy: 1.) dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją 2.) dokończyć składanie zamówienia. Promocja nie wymaga użycia kodu rabatowego, ceny produktów obniżają się automatycznie.

Przecena: 780 → 669 złotych

Przecena: 489 → 419 złotych

Przecena: 229 → 185 złotych

Przecena: 239 → 165 złotych

Przecena: 3999 → 3599 złotych

Rozpocznij rok z nowym wyposażeniem do domu i biura

Skorzystaj z noworocznych promocji na akcesoria do domu i biura. Znajdź idealne myszki, klawiatury i inne sprzęty, które usprawnią Twoją codzienną pracę. 1.) dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją 2.) dokończyć składanie zamówienia. Promocja nie wymaga użycia kodu rabatowego, ceny produktów obniżają się automatycznie. Oferta obowiązuje do 19.01.2025 r. lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów.

Przecena: 249 → 169 złotych

Przecena: 669 → 549 złotych

Przecena: 120 → 60 złotych

Sprawdź naszą listę technologicznych bestsellerów!

Wejdź w nowy rok z odnowionym sprzętem. Najlepsze modele do pracy, nauki i rozrywki czekają na Ciebie na stronie sklepu. Skorzystaj z bestsellerów i kupuj najwyższej klasy urządzenia

Cena: 4799 złotych

Cena: 1999 złotych

Cena: 699 złotych

Zapisz się do newslettera Samsung Galaxy i zyskaj zniżkę na nowe urządzenia

Zarejestruj się na newsletter do 22.01.2025 r. do godz 19 i otrzymaj kod zniżkowy w wysokości 200 zł na zakup premierowych urządzeń Galaxy.

Poznaj nowe premierowe smartfony Xiaomi Redmi Note 14

Najnowsze smartfony Xiaomi już dostępne w x-komie. Sprawdź Xiaomi Redmi Note 14.

Źródło: x-kom