OPPO Find N oficjalnie: korzystaliśmy z pierwszego w ofercie producenta smartfona ze składanym ekranem

Tytułowy producent pokazał dziś swoje najnowsze dzieło. OPPO Find N, bo o nim mowa, to smartfon ze składanym ekranem, który w założeniach przypomina modele serii Samsung Galaxy Z Fold3. OPPO podeszło do sprawy w nieco inny sposób, skupiając się na kilku aspektach związanych z wygodną. Faktycznie krótka przygoda ze sprzętem użyczonym w ramach pokazu pozwala zauważyć, że smartfon trzyma się w dłoni pewnie, a korzystanie z niego przynosi swego rodzaju satysfakcję. Nie będziemy jednak prawić wyłącznie o organoleptycznych wrażeniach. Sprawdźmy cechy smartfona, jego wygląd oraz poszczególne elementy specyfikacji technicznej. Dopiero pogląd na całość pozwoli na wstępną ocenę atrakcyjności danego urządzenia.

OPPO Find N to nowy składany smartfon producenta. Choć debiut urządzenia dotyczy rynku chińskiego, my mogliśmy przyjrzeć się mu już wcześniej. Oto specyfikacja, zdjęcia oraz pierwsze wrażenia z obcowania ze smartfonem.

Na początek małe wyjaśnienie. OPPO Find N to nie tylko jeden produkt, ale początek swoistej serii, która będzie reprezentować innowacyjne projekty producenta. Jeśli miałbym opisać urządzenie jednym słowem, napisałbym, że jest kompaktowe. Trudno mówić tak o przerośniętych telefonach, szczególnie tych, które po rozłożeniu przyjmują formę tabletu, natomiast zapewniam, że sprzęt jest naprawdę wygodny poręczny i sprawia wrażenie niewielkiego. Na uwagę zasługuje także zawias składający się z 136 elementów, który działa nie tylko płynnie, ale dzięki swojej konstrukcji sprawia, że szczelina pomiędzy ekranami złożonego smartfona jest niemal niezauważalna. Zawias pozwala również utrzymać urządzenie pod dowolnym kątem (50-120 stopni). To czyni z niego całkiem niezły statyw lub wsparcie dla pracy.

Mechanizm składania i rozkładania przetestowano kilkaset tysięcy razy, również w minusowych temperaturach. Urządzenie waży 275 gramów, natomiast wcale tego nie czuć, co szczerze mnie zaskoczyło. OPPO Find N pracuje pod kontrolą układu Qualcomm Snapdragon 888, 12 GB LPDDR5 RAM oraz 512 GB UFS 3.1. Baterię o pojemności 4500 mAh naładujemy mocną 33 W przy użyciu technologii SuperVOOC, jednakże w grę wchodzi również 15 W ładowanie bezprzewodowe AirVOOC oraz 10 W ładowanie zwrotne. Ekrany chroni szkło Corning Gorilla Glass Victus, co jest szczególnie istotne przy tego typu elektronice. Dodam jeszcze, że producent nie zapomniał o umieszczeniu konstrukcji głośników stereo zgodnych z Dolby Atmos.

Wyświetlacz zewnętrzny to 5,49-calowy AMOLED o rozdzielczości 1972 x 988 pikseli (402 ppi) o jasności maksymalnej do 1000 nitów. Ekran główny, na którym będziemy realizować większość zadań, to 7,1-calowa jednostka AMOLED LTPO o rozdzielczości 1920 x 1792 piksele (370 ppi) o jasności do 1000 nitów z odświeżaniem obrazu częstotliwością od 1 do 120 Hz. Aparat składa się z jednostki głównej Sony IMX766 o rozdzielczości 50 MPO ze światłem f/2.0 i OIS, 16 MP ultraszerokiego kąta Sony IMX481 f/2.2 oraz 13 MP teleobiektywu f/2.4 Samsung S5K3M5. Za selfie odpowiadają kamery 32 MP umieszczone we wcięciach ekranowych.

Z wyglądem OPPO Find N najlepiej zapoznacie się na zdjęciach. Mamy tu bryłę zbliżoną wyglądem do tego, co oferują składane smartfony serii Samsung Galaxy Z Fold. Niestety, mamy też złą wiadomość. Sprzęt trafi najpewniej tylko na rynek chiński, ale nic straconego. Chiny to swoisty benchmark zainteresowania. W przypadku pozytywnego odbioru producent może zdecydować się rozszerzyć dostępność urządzenia na kolejne kraje, natomiast spodziewamy się wtedy odświeżonego modelu z nowszymi podzespołami.

Samsung Galaxy Z Flip3 OPPO Find N Ekran główny 6,7" Dynamic AMOLED 2X

120 Hz

2636 x 1080 pix 7,1" AMOLED LTPO

120 Hz

1920 x 1792 pix Ekran dodatkowy (mniejszy) 1,9" Super AMOLED

60 Hz

512 x 260 px 5,49" AMOLED

60 Hz

1972 x 988 pix Procesor Snapdragon 888 (5 nm) Snapdragon 888 (5 nm) Pamięć RAM 8 GB LPDDR5 8 lub 12 GB LPDDR5 Pamięć na dane 128 lub 256 GB 256 lub 512 GB Aparat przedni 10 MP f/2.4 32 MP f/2.4 (obydwa ekrany) Aparat tylny 12 MP f/2.2

12 MP Dual Pixel f/1.8 OIS 50 MP f/1.8 OIS, PDAF

16 MP Ultraszeroki kąt f/2.2.

13 MP teleobiektyw f/2.4 Audio Głośniki stereo, Dolby Atmos Bateria 3300 mAh

Ładowanie przewodowe 15 W

Ładowanie bezprzewodowe 10 W 4500 mAh

Ładowanie przewodowe 33 W

Ładowanie bezprzewodowe 15 W Wymiary i waga 166 x 72 x 7 mm

86 x 72 x 17 mm

183 g 132,6 x 140,2 x 8/7,8 mm

132,6 x 73 x 15,9 mm

275 g Wersje kolorystyczne Lawenda, bez, zielony i czarny Fioletowy, biały i czarny

Źródło: OPPO, PurePC