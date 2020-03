MSI Optix MAG273(R) - 27-calowe monitory IPS 144 Hz do e-sportu

Zarówno podzespoły komputerowe, jak i peryferia powinny być odpowiednio dobrane do stawianych im na co dzień zadań. A poszczególne zastosowania blaszaka, jak chociażby granie, można podzielić na podgrupy. W końcu czego innego wymagać będzie fan produkcji AAA, czego innego miłośnik retro gamingu i wreszcie czego innego zwolennik dynamicznych gier sieciowych. Tajwański gigant na rynku sprzętu dla graczy zaprezentował nowe monitory do e-sportu. Mowa o 27-calowych modelach MSI Optix MAG273 oraz Optix MAG273R, które oparte zostały na matrycy Full HD z wysoką częstotliwością odświeżania i niskim czasem reakcji. Nie zabrakło też wsparcia dla AMD FreeSync i HDR.

MSI Optix MAG273(R) to 27-calowe monitory o wymiarach 617 x 447,1 x 228,6 milimetrów i wadze 5,15 kilograma. Oparte zostały na matrycy IPS (8-bit + FRC) o rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli, częstotliwości odświeżania 144 Hz i czasie reakcji 1 milisekundy. Mamy tutaj do czynienia z jasnością 250 nitów i kontrastem 1000:1, a dekalarowane pokrycie kolorów to 139% dla palety sRGB i 98% dla DCI-P3. Tajwańczycy chwalą się wsparciem AMD FreeSync, standardu HDR Ready i technologiami mającymi odczuwalnie zmniejszyć zmęczenie oczu przy długotrwałym graniu - redukcja światła niebieskiego oraz migotania obrazu.

Wisienką na torcie jest aplikacja MSI Gaming OSD 2.0 pozwalające szybko i wygodnie tworzyć profile ustawień pod poszczególne gry z wykorzystaniem myszki i klawiatury. Można jednak zmieniać też parametry monitora klasycznie, joystickiem umieszczonym z tyłu urządzenia. MSI Optix MAG273(R) dysponuje złączami takimi jak jeden DisplayPort 1.2a, dwa HDMI 2.0, dwa USB 2.0 oraz złącze słuchawkowego. Tajwański produkt wspiera standard montażowy VESA 100. Data dostępności i sugerowane ceny w Polsce nie zostały podane. Można jednak spokojnie założyć, że MSI Optix MAG273R będzie droższy od MSI Optix MAG273 za sprawą dodatkowego podświetlenia RGB LED w postaci MSI Mystic Light z tyłu urządzenia.

Źródło: MSI