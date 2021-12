Microsoft Surface Trio? – zgodnie z patentem, kolejny składany smartfon firmy może mieć nie dwa, a trzy ekrany

Jesienią tego roku zaprezentowano Microsoft Surface Duo 2 - kolejną iterację smartfona z podwójnym ekranem. Choć znalazł on swoją niszę wśród klientów, to podobnie jak pierwsza generacja, ostatecznie nie pobił żadnego rekordu sprzedaży. Firma z Redmond najwyraźniej kombinuje więc dalej. Zgodnie z odkrytym właśnie patentem, kolejne urządzenie nad którym pracuje Microsoft może mieć nie dwa, a trzy ekrany. Chciałoby się przy tym klasycznie zakrzyknąć coś w stylu "wincyj ekranuff!". Zanim jednak zaczniemy śmieszkować, trzeba pamiętać, że patent jak to patent - może pozostać tylko patentem, nie skutkując produktem konsumenckim.

Czy Microsoft szykuje urządzenie, które można by określić jako Surface Trio? Wskazuje na to odkryty właśnie patent smartfona z trzema ekranami.

Urządzenie składa się w taki sposób, że użytkownik mógłby korzystać zarówno z jednego, z dwóch, jak i z wszystkich trzech ekranów na raz. Rysunek techniczny trochę jednak niepokoi gdyż sugeruje, że po całkowitym złożeniu smartfona, jedna z jego ścianek musiałaby być zawsze odwrócona ekranem do zewnątrz, co źle wróży trwałości urządzenia. Co jednak ciekawe, patent na smartfon z trzema wyświetlaczami został złożony już w czerwcu ubiegłego roku.

Oznacza to, że albo prace nad urządzeniem są już zaawansowane, albo wręcz przeciwnie, a Microsoft rzeczonym patentem chciał się wyłącznie zabezpieczyć przed podobnymi pomysłami konkurencji. W sieci pojawiły się jednak także głosy, że w patencie tym nie chodzi tyle o całość smartfona, a o nowy rodzaj zawiasów, które umożliwiałyby ekranom numer 1 oraz 3 składać się zarówno do wewnątrz jak i do zewnątrz. Tego rodzaju rozwiązanie okazałoby się zaiste małym przełomem w świecie mobilnych urządzeń.

