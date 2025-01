Libre Office, czyli darmowy zamiennik Microsoft Office, został pobrany już kilkaset milionów razy. Nowe statystyki od twórców

Microsoft Office, choć aktualnie już Microsoft 365, bez wątpienia jest najpopularniejszym na świecie pakietem biurowym, z którego korzysta większość firm i przeważająca część użytkowników domowych. Tylko w 3 kwartale 2024 roku Microsoft 365 został pobrany na całym świecie ok. 12,75 mln razy, a sama aplikacja Microsoft Word - aż 16,4 mln. Jednak od wielu lat dostępne są również darmowe alternatywy, które też mogą się pochwalić dużymi sukcesami. Jedną z nich jest LibreOffice.

Darmowy pakiet aplikacji biurowych LibreOffice osiągnął kolejny kamień milowy. Twórcy pochwalili się, że od początku istnienia został on pobrany już 400 mln razy. Alternatywa dla Microsoft Office staje się coraz popularniejsza.

LibreOffice powstał na bazie OpenOffice.org (dziś znany jako Apache OpenOffice) i pojawił się na rynku pod koniec stycznia 2011 roku. Ten pakiet biurowy już w pierwszym roku swojej obecności został pobrany ponad 10 mln razy. Oferuje on podobne aplikacje, co Microsoft Office, natomiast w przeciwieństwie do niego jest zupełnie bezpłatny. Funkcjonalność jest tutaj dość spora, ale nawet w tak niskiej cenie LibreOffice ma swoją konkurencję, do której można zaliczyć FreeOffice, OnlyOffice, czy też popularną internetową usługę od Google.

400 mln pobrań to całkiem istotne osiągnięcie. Dla porównania Apache OpenOffice od 2002 roku został pobrany 384 599 654 razy (dane z 12 stycznia 2025 roku). Decydując się na LibreOffice, można stworzyć: dokument tekstowy (Writer), arkusz kalkulacyjny (Calc), prezentację (Impress), diagram i grafikę wektorową (Draw), bazę danych (Base), a także formuły matematyczne (Math). Dodatkowo możemy liczyć na aplikację mobilną LibreOffice Viewer, która służy do wyświetlania dokumentów w wielu formatach. LibreOffice dostępny jest na dystrybucjach opartych na jądrze Linux, a także systemie Windows i macOS. Pobierzemy go TUTAJ.

Źródło: LibreOffice, Statista, Wikipedia