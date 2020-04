LG UltraGear 34GN850-B - ultrapanoramiczny monitor IPS z HDR

Być może część z Was kojarzy model monitora LG 34GN850. Obecnie otrzymuje on swoistą rewizję z dopiskiem -B. Jest to urządzenie oferujące rozdzielczość rzędu 3440 x 1440 przy proporcjach ultrapanoramicznych 21:9. Ten ostatni element specyfikacji nie jest jednak jedynym, który czyni urządzenie gamingowym. Posiada ono bowiem dodatkowy szereg ulepszeń dla graczy jak chociażby wysoką częstotliwość odświeżania, technikę G-Sync Compatible jak i zgodność z AMD FreeSync Premium. Urządzenie nie zostało jeszcze wycenione, choć zagraniczne serwisy sugerują około 1000 dolarów za sztukę. Dostępności monitora LG UltraGear 34GN850-B w sklepach możemy spodziewać się 24 kwietnia.

LG UltraGear 34GN850-B to urządzenie oferujące rozdzielczość rzędu 3440 x 1440 przy proporcjach ultrapanoramicznych 21:9. Cena ma oscylować wokół 1000 dolarów, a w sklepach monitor pojawi się już 24 kwietnia 2020.

34-calowy zakrzywiony wyświetlacz LCD bazuje na technologii Nano IPS, która zapewnia żywe, ale wciąż możliwie naturalne kolory. Rozdzielczość wynosi tu wspomniane już 3440 x 1440 pikseli przy współczynniku proporcji 21: 9. Jest też obsługa częstotliwości odświeżania na poziomie 144 Hz z szybkością reakcji 1 ms. Gama kolorów obejmuje z kolei 98% DCI-P3. Co ważne, odświeżanie można podkręcić aż do 160 Hz, jednak technika G-Sync Compatible działa wyłącznie w zakresie 48 - 144 Hz. Monitor cechuje się ponadto wparciem dla HDR10 oraz VESA Display HDR400. Na pokładzie jest także technologia DAS (Dynamic Action Sync), która zajmuje się minimalizowaniem opóźnień na wyświetlaczu.

W monitorze dla graczy nie mogło oczywiście zabraknąć miejsca na elementy takie jak sprzętowe rozjaśnianie ciemnych scen, czy funkcji cross hair nakładającej w centrum wyświetlacza dodatkowego, stałego celownika. Dalsze specyfikacja opiewa 400 cd/m2 jasności maksymalnej i kontrast na poziomie 1000:1 Na tyle odnajdziemy takie złącza jak 1x DisplayPort 1.4, 2x HDMI 2.0, 2x USB, 1x gniazdo słuchawkowe oraz 1x wejście liniowe. Niestety nie odnajdziemy tu wbudowanych głośników. Monitor można odchylać w zakresie od -5 do 15°, a także regulować jego wysokość na nóżce, którą wyposażono dodatkowo w wieszak na headset. Monitor o wymiarach 819 x 464 x 312 mm i wadze 7,6 kg możemy też powiesić na ścianie dzięki systemowi VESA 100x100.

Źródło: LG