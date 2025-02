Komunikator Skype oficjalnie się żegna. Firma Microsoft zachęca do pozostawienia go na rzecz platformy Teams

Któż z nas nie zna komunikatora Skype? Jego początki sięgają 2003 roku, kiedy to pojawiła się wersja beta, choć jeszcze pod inną nazwą. Program został stworzony przez Niklasa Zennströma oraz Janusa Friisa. Zaledwie dwa lata później, a dokładniej we wrześniu 2025 roku, Skype przeszedł na własność firmy eBay. Z czasem dochodziło do kolejnych podziałów Skype Technologies, a ostatecznie 10 maja 2011 roku całe przedsiębiorstwo zostało przejęte przez Microsoft za 8,5 mld dolarów.

Popularny komunikator internetowy Skype odchodzi na emeryturę. Jednak aż do początku maja 2025 roku wszyscy użytkownicy nadal będą mieli możliwość z niego korzystać. Na jego miejsce wkroczy platforma Teams.

Zapewne część osób po przeczytaniu lub usłyszeniu nazwy Skype ma w głowie charakterystyczną melodię, która była odtwarzana w momencie, gdy ktoś do nas dzwonił. Przez te wszystkie lata rozwiązanie cieszyło się całkiem dużą popularnością, a pozwalało na wykonywanie bezpłatnych połączeń audio i wideo. Można było też porozmawiać z użytkownikami telefonów komórkowych oraz stacjonarnych, jednak ta usługa była już dostępna za opłatą. Możliwe było również wysyłanie wiadomości tekstowych, a także plików. Co ciekawe, funkcjonalność Skype'a będzie przez krótki okres jeszcze większa, wszak użytkownicy będą mogli się komunikować z tymi, którzy korzystają z platformy Microsoft Teams - i odwrotnie. Oficjalnie Skype przestanie działać 5 maja 2025 roku, a więc niespełna 14 lat po zakupie tego rozwiązania przez firmę Microsoft.

Na ten moment Microsoft robi wszystko, aby umożliwić użytkownikom Skype'a płynne przejście do platformy Microsoft Teams. Na tej drugiej będzie można wkrótce zalogować się danymi właśnie z pierwszego komunikatora. Wszystkie czaty i kontakty zostaną automatycznie zaimportowane po zalogowaniu. Jeśli jednak ktoś nie ma zamiaru korzystać z aplikacji Microsoft Teams, to ma możliwość wyeksportować swoje dane ze Skype'a, takie jak historia połączeń, kontakty i wiadomości. Osoby, które posiadają jakieś kredyty (Skype Credits) lub aktywną subskrypcję, będą mogły nadal korzystać ze Skype Dial Pad (wspomniane wcześniej dzwonienie na telefony komórkowe i stacjonarne) aż do końca okresu odnowienia (renewal period) - wszystko za sprawą platformy Microsoft Teams oraz portalu internetowego Skype.

Źródło: Microsoft, The Verge, Wikipedia