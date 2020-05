Huawei P30 Pro New Edition - w Niemczech rusza preorder. Są ceny

Tegoroczna premiera serii Huawei P40 była bardzo smutnym wydarzeniem dla wielu dotychczasowych miłośników chińskiej marki. Gros osób nie był w stanie przełknąć braku wsparcia dla usług Google i przesiadki na autorskie środowisko Huawei Mobile Services. Ból był tym większy, że Huawei P40 Pro okazał się nie tylko wydajny czy "apetyczny" wizualnie, ale także doskonały pod kątem fotografii. Gdyby nie brak usług GMS, zdecydowanie stałby się kolejnym sprzedażowym hitem, podobnie jak miało to miejsce w przypadku poprzednich flagowców z rodziny Huawei P. Chińczycy zdecydowanie zdają sobie sprawę z popularności modeli P20 czy też P30, dlatego podjęli decyzję o odświeżeniu tego ostatniego, z dopiskiem Pro.

Huawei P30 Pro New Edition oficjalnie!... choć przedsprzedaż ruszyła póki co dopiero w Niemczech. Znając ofertę chińskiej marki można tylko żałować, że ta nie pojawiła się (jeszcze?) u nas.

Jeszcze kilka dni temu ta informacja była zupełnie niepotwierdzona. Ot na stronie niemieckiego oddziału Huawei pojawiła się informacja o promocji, która przeprowadzona zostanie wraz z siecią Vodafone. Wspomniano w niej o modelu Huawei P30 Pro New Edition. Przedsprzedaż miała ruszyć 15 maja jednak ostatecznie wystartowała już teraz (potrwa do 31 maja i znajdziecie ją na TEJ stronie). Dzięki temu wiemy, co nowego pojawi się w odświeżonej wersji smartfona, na ile go wyceniono oraz jakie gratisy otrzymają niemieccy nabywcy P30 Pro.

Huawei P30 Pro New Edition to dość subtelne zmiany, choć z pewnością ucieszą wielu klientów. Jak można było się spodziewać, smartfon otrzymał nową wersję kolorystyczną (srebrną - na modłę P40) oraz Androida 10 z nakładką EMUI 10 na starcie. W sklepie Huawei jest tez tylko jedna wersja pamięciowa - 8 GB + 256 GB. Została wyceniona na 749 euro (ok 3400 zł bez podatków). W Polsce pierwsza wersja P30 Pro kosztowała 4400 zł. Klienci mają jednak szansę nabyć telefon wraz ze smartwatchem Huawei Watch GT2, wówczas zapłacą za zegarek nie 249 euro (które jest ceną regularną), a 99 euro. To nie koniec niespodzianek, bo kupując urządzenie w przedsprzedaży, do zestawu dorzucane są słuchawki Huawei FreeBuds 3 oraz głośnik Bluetooth Huawei Mini Speaker.

Źródło: Huawei