Hama MW V2 oraz EMW - producent wprowadza do sprzedaży nowe serie bardzo przystępnych cenowo bezprzewodowych myszek

Niemiecka firma Hama zaprezentowała właśnie nowe serie budżetowych bezprzewodowych myszek, w których skład wchodzą cztery modele. Nie każdy szuka myszki z najwyższej półki, za którą musiałby zapłacić większe pieniądze. Sporej liczbie osób wystarczają do pracy podstawowe peryferia. To właśnie do nich kierowane są omawiane propozycje. Najbardziej interesująca wydaje się pionowa myszka z serii EMW, jednak każdy powinien znaleźć coś dla siebie.

Dla wszystkich, którzy nie chcą wydawać zbyt dużych pieniędzy na myszkę komputerową do codziennej pracy, firma Hama przygotowała propozycje czterech budżetowych modeli. Wszystkie wyróżniają się ergonomicznym kształtem oraz relatywnie niską ceną.

Najtańszym, a zarazem najbardziej podstawowym modelem jest MW-300 V2. Ten mały gryzoń o wymiarach 103 x 58 x 37 mm waży zaledwie 70 g i wyposażony jest w optyczny sensor (tak, jak wszystkie). Rozdzielczość myszy plasuje się tu na poziomie 1200 DPI. Skorzystają z niej zarówno osoby praworęczne, jak i mańkuci. Za zasilanie posłużą dwie baterie AAA. Do wyboru mamy aż pięć wersji kolorystycznych: czarny, czerwony, niebieski, zielony i żółty. Wspomnieć można, że każda myszka posiada łączność radiową 2,4 GHz. Cena w tym wypadku wynosi 49 zł. MW-400 V2 wyróżnia się większą ilością przycisków oraz zmienną rozdzielczością: 800, 1200 lub 1600 DPI. Jej wymiary to 96 x 65 x 42 mm, przy wadze 80 g. Wersja ta przeznaczona jest jedynie dla osób praworęcznych. Mamy również ślizgacze pokryte polimerową powłoką. Dostępnych jest pięć wersji kolorystycznych (te same kolory, co w MW-300 V2). Cena została ustalona na 59 zł.

Model MW-500 V2 posiada wszystkie cechy swojego poprzednika, a więc polimerowe ślizgacze, sześć przycisków, a także zmienne DPI w tym samym zakresie. Charakteryzuje go to, że posiada wbudowany akumulator, który ma wystarczyć na 75 dni pracy oraz złącze USB typu C. Zastosowany sensor Blue Wave ma się sprawdzić na wszystkich powierzchniach. Konstrukcja myszki jest gumowana, co powinno się przełożyć na lepszy chwyt. Wymiary tego wariantu to 120 x 85 x 42 mm. Dostępnych jest pięć kolorów do wyboru: czarny, bordowy, błękitny, zielony i beżowy. Kwota, jaką przyjdzie nam za niego zapłacić, wynosi 79 zł. Na koniec została chyba najciekawsza propozycja. Pionowa myszka EMW-700 powinna się spodobać tym, którzy wolą korzystać ze "zdrowszych" rozwiązań dla naszych rąk. Spotkamy się tu ze zmiennym DPI (1000, 1600, 2400), dodatkową łącznością Bluetooth 4.2 (oprócz radiowej 2,4 GHz) oraz przełącznikami klawiszowymi Kaih. Umieszczony został również wbudowany akumulator oraz złącze USB typu C. Pod spodem spotkamy się z podświetleniem RGB. Przy wymiarach 115 x 85 x 75 mm, myszka waży 135 g. Sparujemy ją także z mobilnym systemem Android oraz iOS. Urządzenie występuje tylko w antracytowej wersji. Cena została ustalona na 169 zł.

