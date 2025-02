Glorious Model O 2 PRO oraz Model D 2 PRO - debiutują nowe wersje uznanych myszek dla graczy

Chyba nie ma szanującego się gracza, który nie kojarzyłby marki Glorious, znanej jeszcze do niedawna jako Glorious PC Gaming Race. Marka skradła serca graczy przede wszystkim myszkami takimi jak Model O oraz Model D i to w naprawdę wielu konfiguracjach (błyszczące, matowe, większe, mniejsze...). Dziś przyszła pora na przedstawienie nowej generacji tych urządzeń, a mianowicie myszki Glorious Model O 2 PRO oraz Model D 2 PRO.

Marka Glorious zapowiedziała dostępność nowych myszek Model O 2 PRO oraz Model D 2 PRO. Obie konstrukcje wyceniono na 100 dolarów.

Podobnie jak w przypadku bazowych wersji myszek, tak i te nowe różnią się od siebie przede wszystkim budową. I tak Model O 2 PRO jest konstrukcją w pełni symetryczną, zaś Model D 2 PRO konstrukcją wyprofilowaną pod osoby praworęczne. Poza tym, każdorazowo mamy do czynienia z 6 przyciskami, optycznymi przełącznikami o wytrzymałości 100 milionów kliknięć, czujnikami BAMF 2.0 o maksymalnej rozdzielczości 26 tys. DPI i pracą na jednym ładowaniu akumulatora wynoszącą do 80 godzin. Dodatkowo myszki potrafią działać zarówno przewodowo, jak i bezprzewodowo dzięki łączności 2.4 GHz (odbiornik USB w zestawie).

W obu przypadkach mamy do czynienia z parametrem Polling Rate czujnika na poziomie 1000 Hz, z sześcioma programowalnymi przyciskami oraz dedykowanym przyciskiem zapętlającym kolejne poziomy DPI (umieszczono go pod scrollem). Ślizgacze wykonano zaś w 100 procentach z PTFE. Także cena obu modeli jest taka sama i wynosi 100 dolarów. Różnice? Waga konstrukcji Glorious Model O 2 PRO wynosi 57 gramów, zaś konstrukcji Glorious Model D 2 PRO - 60 gramów. Nieco inaczej jest też w przypadku wyposażenia obu zestawów, jako że w pudełku mieszczącym model D 2 PRO znajdziemy nie tylko odbiornik 2.4 GHz oraz przewód Paracord z USB-C do USB-A, ale także dwa dodatkowe zestawy ślizgaczy.

Źródło: Glorious